Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 22 giugno 2023

Come ovvio che sia la notizia del giorno su tutti i quodiani è la cessione probabilissima di Sandro Tonali al Newcastle. Su ‘La Gazzetta dello Sport’ compare la figura del centrocampista con già indosso la maglia bianconera: “Via Tonali. Milan su Lukaku e Frattesi’, scrive in prima pagina la rosea. E appunto insieme vicecapitano rossonero c’è proprio Big Rom che ha parte di maglia Inter e parte Milan. Poi in tagllo basso ‘La Juve sblocca Milinkovic’ con ‘Rovella la chiave per chiudere (ma Lotito vuole 40 milioni). E ancora l’Inter: ‘Vicario al Tottenham. Spunta il Kvara della porta’. Ovvero Mamardashvili. E infine la presentazione dell’esordio azzurro all’Europeo under 21: “Sogno di un’estate azzurrina. Con la Francia è già una finale’.

Per ‘Il Corriere dello Sport’ titolo secco ‘Tonali: Premier!’ Asciutto e diretto, che poi argomenta ‘Il Milan va su frattesi. Vicario verso il Tottenham: Inter beffata’. Si prosegue con ‘L’Uefa stanga Mou: 4 giornate di stop’ a proposito della squalifica allo Special One arrivata ieri in seguito ai fatti della finale di Budapest. Di spalla ‘Il Napoli sceglie Koopmeiners’, ‘La Juve spinge per il sì di Rabiot’ e ‘Marcos Leonardo, la Lazio si muove’.

Su ‘Tuttosport’ si pare con l’intervista esclusiva a Marco Tardelli: “Giuntoli è un altro Marotta”, dice l’ex azzurro. In taglio alto ‘Tonali a Newcastle! Frattesi, scatto Milan’. Di spalla il l’Under 21 e il Golden Boy, in taglio basso ‘Stangata Uefa su Mourinho: 4 giornate di qualifica’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 22 giugno

Il mercato entra nel vivo anche all’estero. In Spagna Barcellona e Real Madrid stanno muovendosi in maniera importante.

Attenzione in casa catalana per l’arrivo di un top player a zero. ‘Gundogan ingaggiato’, si legge in prima pagina su ‘Mundo Deportivo’ con tanto di centrocampista già in completo azulgrana. Su ‘AS’, invece, ‘Hat-trick de renovaciones’ per il Real Madrid ovvero tripletta di rinnovi con le tre immagini di Ceballos, Kroos (ufficiale da ieri) e Modric.