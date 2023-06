Patteggiamento Napoli: doppia sanzione UFFICIALE

La Procura Federale ha ratificato il provvedimento nei confronti del club campano e di un suo tesserato

Sono passati quasi due mesi dal pomeriggio che ha decretato la vittoria aritmetica dello scudetto del Napoli. Dopo 33 anni, grazie al punto rimediato nel pareggio in casa dell’Udinese alla Dacia Arena, la società partenopea ha ritrovato il tricolore.

Durante i festeggiamenti di quel pomeriggio del 4 maggio, però, non sono passate inosservate agli occhi delle autorità alcune espressioni pronunciate da parte di un tesserato del Napoli contro una storica rivale in campionato degli azzurri come la Juventus. Protagonista dei cori che hanno provocato un vero e proprio scivolone è stato Matteo Politano, sanzionato ufficialmente da parte della Procura Federale con una multa da 5 mila euro.

Oltre all’esterno ex di Inter e Sassuolo, anche il Napoli sarà costretto a pagare un’ammenda da 5 mila euro per responsabilità oggettiva nei confronti del proprio tesserato. Questo l’annuncio ufficiale da parte della Federazione dopo il patteggiamento con il calciatore: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore del Napoli Matteo Politano è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un’ammenda di 5.000 euro anche la società campana”.

Matteo Politano, inizialmente deferito a causa dei cori, ha ricevuto adesso la sanzione ufficiale dalla Procura Federale.

Questa la spiegazione da parte della Federazione: “Matteo Politano era stato deferito per aver lo scorso 4 maggio, in occasione della gara Udinese-Napoli valida per la 33a giornata del campionato di Serie A, ‘intonato insieme ai propri tifosi festanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società Juventus FC‘”.

Insomma, una piccola nota stonata in un pomeriggio che Politano insieme a tutti i compagni del Napoli ricorderà con ogni probabilità per il resto della sua vita. D’altronde si tratta del primo scudetto per i tifosi azzurri dopo 33 anni dall’ultima volta, ma soprattutto la prima vittoria del campionato dopo l’ineguagliabile era contraddistinta dal talento smisurato di un uomo che a Napoli è diventato leggenda: Diego Armando Maradona.