Tonali semina il caos: “Il Milan non esiste più”

Calciatore e società nella bufera dopo l’annuncio dell’offerta ufficiale giunta da parte del Newcastle al cospetto di Cardinale, tifosi in subbuglio

Era ipotizzabile che un profilo come il suo potesse essere oggetto d’interesse al di fuori dei confini italiani. Del resto è stato il trascinatore vero di una formazione che spesso, nel corso dell’ultima stagione, ha peccato di mancanza di coraggio nell’acciuffare le altre pretendenti al titolo e ad ambire a qualcosa di più del semplice ‘accontentarsi’.

Ora Sandro Tonali fa tremare l’ambiente rossonero con una forza inaudita. E le sue colpe, per quanto si possa dire, sono comunque limitate al fatto che un club particolarmente portante sotto il profilo economico come il Newcastle gli abbia proposto un ingaggio assoluto e il Milan non abbia battuto ciglio per la sua cessione. Non a caso anche in mezzo ai tifosi sono pochi quelli che hanno da recriminare contro di lui e le sue scelte, condivisibili o meno. Di tutt’altro avviso sono invece i rimproveri nei confronti della società che dopo Maldini e Massara si sta liberando di un pezzo davvero pregiato della rosa di Pioli.

Tonali su Newcastle. Dopo che ma di via una leggenda come Maldini in quel modo, non si può parlare nell’immediato di “senso di appartenenza”. — Leo Di Bello (@LeoDiBello) June 21, 2023

Del resto #Tonali ha sempre detto di essere tifoso del @acmilan Ma il #Milan non c’è più Il punto è tutto qui — Il Polemico (@NicoladelConte8) June 21, 2023

#Cardinale vende le bandiere del #Milan, e a noi tifosi rimane solo l’asta, ma non posso dire dove. #Tonali #maldini — Nunzio Vitellaro (@NunzioVitellaro) June 21, 2023

#Tonali 70 milioni di euro.

Io stanotte non dormo.

Complimenti al #milan che vende un gagliardini a peso d’oro. — simo (@wes_simo25) June 21, 2023

Se #Tonali ha detto sì è solo perché davanti all’offerta monstre del Newcastle la società lo ha messo alla porta. Questo deve essere chiaro a tutti. — Mattia Liberatore (@stanley_k_) June 21, 2023

Una società seria dice di no immediatamente, non fa recapitare proposte di stipendio al diretto interessato. Secondo te come potrebbe opporsi Tonali? Si incatena ai cancelli di milanello? — Mazzo🔴⚫️ (@Mazzo01397618) June 21, 2023

Difficile rifiutare 80 milioni di euro all’improvviso, sottolineano in molti. Ed effettivamente c’è quel fondo di verità che spingerebbe non soltanto il Milan ma qualsiasi altro club di Serie A ad ascoltare ed intraprendere discorsi propositivi al cospetto di un’offerta simile. Ma per la maglia, l’attaccamento ai colori, alla gente il mero compenso economico non dovrebbe avere alcun significato.

È abbastanza ovvio anche perché perdendo Tonali al Milan servono Italiani, Frattesi è anche un bel giocatore ma stasera sono molto triste anche perché Tonali come hai espresso te e concordo va oltre il giocatore, capisco che l’offerta è importante ed è difficile non sedersi — MrMassy86 (@MMassy86) June 21, 2023

Già prima di Tonali ci servivano almeno due cc, ora ce ne servono 3. 40 milioni sprecarli su Frattesi che non è al livello ne di Bennacer ne di Tonali mi sembra assurdo. Spero che vangano investiti meglio. Mi vorrei sbagliare ma sembra che la società sia allo sbando totale. — albi in lutto 😭🔴⚫️ (@albiinas) June 21, 2023

Theo è un fenomeno assoluto, tonali oggettivamente non lo è. Tra i big quello più cedibile è sicuramente lui, theo invece non lo puoi rimpiazzare mai — L’EVAndowski (@levandowski002) June 21, 2023

Milinkovic e Frattesi nel centrocampo a due non hanno molto senso.

Considerando Bennacer out un nome che mi viene in mente è AMRABAT #Milan #Tonali #Amrabat — CapitanoCris 🔴⚫ (@Cristopher_2015) June 21, 2023

Ai commenti su Tonali si aggiungono inevitabilmente anche quelli sui potenziali sostituti – primi fra tutti Milinkovic-Savic e Frattesi – su cui la società rossonera potrebbe investire. Non male, certo. Ma il centrocampista-bandiera resta insostituibile. Grave ferita all’orgoglio del ‘Diavolo’.