Roberto Insigne, chi è il fratello “junior” di Lorenzo? Età, carriera

Conosciamo benissimo Lorenzo Insigne; l’attaccante ex Napoli ha tre fratelli e tra questi troviamo anche Roberto Insigne.

Attualmente gioca nel Toronto ma in passato ha vestito la maglia del Napoli; Lorenzo Insigne è stato uno dei giocatori più importanti nella storia del club partenopeo e, senza ombra di dubbio, lasciare il club non è sicuramente stata una cosa semplice.

Il grande rammarico è stato l’anno successivo alla sua partenza; il Napoli, infatti, è tornato a vincere lo scudetto dopo oltre trent’anni. Emozione bellissima per la citta partenopea e che Lorenzo Insigne non si è potuto godere da protagonista. L’attaccante azzurro ha tre fratelli e uno di questi è Roberto Insigne.

Caratteristiche fisiche Roberto Insigne

Per quanto concerne le caratteristiche fisiche bisogna sottolineare l’altezza di Roberto Insigne dal momento che parliamo di un giocatore di un metro e settantadue. Giocatore brevilineo, abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare costantemente la superiorità numerica.

Come gioca Roberto Insigne

Attaccante esterno, di destra, ma che può essere impiegato anche sull’altra corsia e da seconda punta alle spalle del centravanti.

Giocatore che ama partire dall’esterno per puntare il diretto avversario e far male agli avversari. Altra caratteristica è la sua capacità di tagliare, centralmente, alle spalle della difesa per poi trovarsi uno contro uno con il portiere.

Piede Roberto Insigne

Il piede di Roberto Insigne è il sinistro; un piede con cui ha costruito una carriera importante a livello calcistico. Una prima differenza con il fratello dal momento che Lorenzo gioca con il destro.

Roberto Insigne ruolo

Per quanto concerne il ruolo, Roberto Insigne nasce come ala destra ma può essere impiegato anche come esterno offensivo sinistro e, all’occorrenza, anche come seconda punta.

Duttilità tattica importante per un giocatore che può offrire diverse soluzioni all’interno di una partita; Roberto Insigne ha le capacità per essere impiegato in tutti i ruoli dell’attacco.

Roberto Insigne Carriera

Passiamo, ora, al discorso relativo alla carriera; Roberto Insigne ha iniziato nelle giovanili del Napoli per poi indossare maglie importanti come quelle del Perugia, del Parma e del Benevento.

Attualmente gioca nel Frosinone; con il club ha vissuto una stagione di altissimo livello mettendo a segno otto gol e due assist e contribuendo alla promozione in Serie A della sua squadra. Nella prossima stagione Roberto sfiderà il Napoli ma non ci sarà la sfida con Lorenzo che, come detto, è in forza al Toronto.

Somiglianza con il fratello

A livello tattico, con Lorenzo Insigne ha una somiglianza tattica; anche Roberto Insigne, infatti, può giocare esterno offensivo (per andare a saltare l’uomo e creare la superiorità numerica) e seconda punta in cui far valere tutte le sue qualità.

Due giocatori che hanno avuto una carriera decisamente importante e sono riusciti ad avere la possibilità di dimostrare tutto il loro talento per quanto concerne il mondo calcistico.

Moglie Roberto Insigne chi è?

Concludiamo con il discorso sentimentale; Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, è sposato con Elisabetta. I due, nel 2016, hanno anche messo al mondo la piccola Patrizia.