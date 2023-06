Conti in rosso Juventus: via gratis un titolare con ingaggio pesante

La Juventus alle prese con una situazione economica delicata potrebbe dover rinunciare a diversi big, uno addirittura gratis

Non sarà una ricostruzione facile, per la Juventus. I bianconeri, reduci da due anni senza trofei e con l’esclusione dalla Champions League, dovranno provare a ripartire ancora una volta. Ma la scalata verso i piani alti soffrirà di diverse complicazioni.

Al di là delle vicende extra campo, la squadra ha evidenziato diverse criticità che bisognerà provare a colmare tramite il mercato. Ma al tempo stesso, le difficoltà economiche faranno sì che sarà dura mettere le mani su pezzi pregiati. E obbligheranno anche a qualche cessione eccellente. Il nome più caldo in questo senso è sicuramente quello di Vlahovic, per il quale si stanno vagliando le opzioni possibili. Il serbo è il profilo che maggiormente potrebbe permettere al club di monetizzare, garantendo un incasso, almeno nelle idee, intorno agli 80 milioni di euro. Ma potrebbe non essere l’unica colonna della squadra di Allegri destinata a dire addio.

Juventus-Szczesny, addio doloroso ma ‘obbligato’: il motivo

Occhio ad esempio alla situazione legata a Szczesny. Il portiere polacco in questi anni ha garantito un rendimento costante e spesso e volentieri ha tolto tante castagne dal fuoco. Dalla Polonia, dove in questi giorni ha giocato in nazionale, ha giurato fedeltà ai bianconeri fino al 2025, scadenza del suo contratto. E il club non vorrebbe privarsi di lui. Ma le contingenze potrebbero costringere tutti a rivedere le proprie posizioni.

L’estremo difensore infatti peserà a bilancio, per i prossimi due anni, per un valore complessivo di 24 milioni di euro. Cifre che nella Juventus di oggi, che ha bisogno di ‘tagliare’ quanto più possibile, hanno una certa importanza. Ecco perché il club bianconero sarebbe alla finestra per valutare eventuali proposte e addirittura potrebbe concedere la partenza in lista gratuita risolvendo il contratto, pur di sgravare i conti.