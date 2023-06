Inter, 30 milioni per chiudere: Lukaku ‘paga’ Vlahovic

Intreccio di attaccanti in Serie A che infiamma il mercato: le ultime su Lukaku possono definire il futuro di Vlahovic, ecco come

Il calciomercato inizia a entrare prepotentemente nel vivo, con movimenti importanti da mettere già a segno per tutti, a poche settimane dall’inizio dei ritiri precampionato. In particolar modo, di notevole interesse la situazione legata agli attaccanti, con intrecci che possono fornire la svolta.

Uno dei nomi più in bilico è quello di Dusan Vlahovic, la cui permanenza alla Juventus è a rischio. A fronte di una cifra cash importante, i bianconeri lo cederebbero. Detta cifra, potrebbe arrivare dal Chelsea. Si avvicina infatti l’intesa tra i ‘Blues’ e l’Inter per il rinnovo del prestito di Lukaku. Operazione che potrebbe valere ben 30 milioni complessivi per i londinesi. Vale a dire, i 22 lordi del risparmio dell’ingaggio del belga, più gli 8 milioni che l’Inter garantirebbe al club per usufruire per un altro anno delle prestazioni del centravanti. In questo modo il Chelsea potrebbe andare all’assalto del serbo, accontentando le richieste provenienti da Torino (l’ideale per la dirigenza della Juventus sarebbe chiudere intorno agli 80 milioni).

Vlahovic via, Allegri ha le idee chiare sull’erede

A quel punto, naturalmente, la Juventus dovrebbe trovare un nuovo centravanti. Ai dettagli l’acquisto a titolo definitivo di Milik, come raccontato da Calciomercato.it, ma il polacco, da solo, non basta. Massimiliano Allegri, per la sostituzione di Vlahovic, ha le idee chiare.

Il suo nome preferito rimane quello di Alvaro Morata, per il quale l’ipotesi di un terzo ciclo alla Juventus non è da scartare. Lo spagnolo è a un anno dalla scadenza del suo contratto con l’Atletico Madrid e potrebbe tornare nuovamente in Italia, dove si è sempre trovato bene. Morata però piace molto anche alla Roma, che come raccontato da Calciomercato.it ha sondato il terreno nei giorni scorsi.