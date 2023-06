Milik alla Juve: i dettagli dell’affare | CM.IT

Le ultime sull’affare che porterà l’attaccante polacco a continuare a vestire la maglia bianconera. Il punto della situazione

Arkadiusz Milik alla Juventus è un affare concluso, come abbiamo scritto in queste ore su Calciomercato.it.

Il rendimento più che positivo del polacco ha spinto i bianconeri a puntare con forza su di lui: Massimiliano Allegri, d’altronde, non ha mai avuto dubbi sull’ex giocatore del Napoli e ha forzato la mano per riuscire a trovare un accordo. Sono stati giorni intensi questi, giorni di negoziazione tra le parti, con la Juve che ha spinto per ottenere un pagamento dilazionato della somma che andrà a finire nelle casse dell’OM.

Juventus, sette milioni al Marsiglia per Milik: il punto

Il trasferimento sarà a titolo definitivo, ma – secondo quanto appreso da Calciomercato.it – nessun prestito con obbligo di riscatto.

Il Marsiglia non ha accettato questa formula. La quadratura del cerchio è stata così trovata per sei milioni di euro subito, più uno eventuale di bonus, a condizioni molto facilmente raggiungibili.

Quel che conta, alla fine, è che Milik potrà continuare a giocare con la maglia della Juventus, così come ha sempre voluto Allegri e chiaramente lo stesso calciatore. Il polacco, che lo scorso 28 febbraio ha compiuto 29 anni, è reduce da una stagione, in cui non è riuscito ad arrivare in doppia cifra: sono stati nove i centri, sette in Serie A e due in Champions League, in 41 partite (più di 2200 minuti giocati).