Juve, Milik è tuo: scambio di documenti in corso, affare in chiusura | CM.IT

La formula trovata consentirebbe alla Juve di dilazionare il pagamento dei 7 milioni, senza mettere in discussione il trasferimento a titolo definitivo

Arkadiusz Milik resterà alla Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, l’ottimo rendimento del polacco nella sua prima stagione come juventino aveva convinto Massimiliano Allegri, che ha spinto, insieme alla volontà del ragazzo, per rendere l’ex Napoli bianconero definitivamente.

La ‘Vecchia Signora’ ha negoziato col Marsiglia un riscatto che aveva deciso di versare, ma a condizioni leggermente diverse rispetto a quelle pattuite un anno fa. Alla fine, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la formula trovata consentirebbe alla Juve di dilazionare il pagamento dei 7 milioni, ma senza mettere in discussione il trasferimento a titolo definitivo.

Lo scambio di documenti tra le parti è in corso, e una delle ipotesi sul tavolo è un nuovo prestito oneroso a circa 1 milione di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 7 milioni al raggiungimento di obiettivi sportivi estremamente semplici. Si tratta, in ogni caso, di dettagli che si definiranno in queste ore e che non modificheranno l’esito finale dell’affare: dopo i nove gol della stagione passata, Milik si è guadagnato la conferma. Sarà un attaccante della Juventus a tutti gli effetti.