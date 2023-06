Incontro e accordo per la cessione: Tonali saluta il Milan

Vertice di mercato tra il Milan e l’agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso. E si parla di accordo già raggiunto per l’addio

Il futuro di Sandro Tonali può essere lontano dal Milan. Il centrocampista è finito nel mirino del Newcastle, come raccontato da Calciomercato.it questa mattina.

Il segnale che qualcosa si sta muovendo è rappresentato dall’incontro che c’è stato questo pomeriggio tra i dirigenti rossoneri, in particolare l’amministratore delegato, Giorgio Furlani, e Geoffrey Moncada, e l’agente dello stesso Tonali, Giuseppe Riso. Probabile che al centro del vertice ci sia stata proprio l’offerta dei Magpies per il calciatore.

Un’offerta che dall’Inghilterra non solo danno per certa ma affermano che abbia anche fatto breccia tra la dirigenza milanista. In particolare, ‘The Athletic’, parla di una proposta di settanta milioni di euro presentata dal Newcastle per Tonali.

Calciomercato Milan, accordo per la cessione di Tonali

Stando a quanto riferisce la fonte inglese, il Newcastle sarebbe vicino all’acquisto del centrocampista italiano per 70 milioni di euro.

Occorre adesso il via libera del calciatore, che ancora non ci sarebbe, mentre il Milan avrebbe detto sì alla cessione. I bianconeri inglesi si erano fatti avanti con concretezza ieri con una proposta di 50 milioni di euro, oggi c’è stata un’accelerata improvvisa che avrebbe portato alla svolta.

The Athletic racconta che la società inglese deve trovare ora l’accordo con il calciatore: dovesse concretizzarsi l’affare, Tonali diventerebbe il calciatore più pagato del Newcastle, al pari di Isak arrivato lo scorso anno. I Magpies si preparano così ad affrontare la Champions League e hanno intenzione di regalare a Howe una rosa competitiva e ambiziosa.

Che l’affare sia in chiusura lo riferisce anche Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, secondo cui il direttore sportivo del Newcastle Dan Ashworth è arrivato a Milano per definire l’affare.