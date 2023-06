Ecco perché l’Inter sta sbagliando a vendere Brozovic

Marcelo Brozovic, centrocampista croato, è sempre più vicino a lasciare l’Inter di Simone Inzaghi per approdare all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: le ultimissime notizie di calciomercato

Correva l’anno 2015, era gennaio e sulla panchina dell’Inter sedeva Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana. Dalla Dinamo Zagabria, nella finestra di calciomercato invernale, arrivava in nerazzurro un 23enne croato che rispondeva, e risponde, al nome di Marcelo Brozovic.

Il classe 1992 oggi, 7 anni e mezzo dopo, è un idolo del popolo nerazzurro e negli anni si è guadagnato la fiducia di allenatori e tifosi a suon di prestazioni incredibili, a tutti i livelli, e con i suoi modi, un po’ così, ma ai quali tutti si sono affezionati. Ora, in questi bollenti giorni di calciomercato, l’Inter sembra seriamente intenzionata a privarsi di Marcelo Brozovic che pare vicino a vestire la maglia dell’Al Nassr, club dell’Arabia Saudita che nel mese di gennaio ha portato nel suo roster anche Cristiano Ronaldo, stella del calcio mondiale ed ex giocatore della Juventus. La trattativa fra le due società è ben imbastita con l’Inter che chiede 25 milioni di euro e gli arabi che, pian piano, si stanno avvicinando alla cifra richiesta dai nerazzurri. Sulla questione ingaggio invece, l’offerta dell’Al Nassr è molto alta e praticamente impareggiabile per gli altri club interessati a Brozovic, uno su tutti il Barcellona.

Inter, perché Brozovic sarebbe una perdita enorme a livello tecnico e tattico

Nonostante il lungo infortunio che l’ha tenuto spesso lontano dal campo in questa stagione, Marcelo Brozovic, in particolare negli ultimi due mesi di annata, è stato davvero decisivo per l’Inter di Simone Inzaghi tanto da essere uno dei migliori dei nerazzurri anche nella finalissima di Champions League contro il Manchester City. Inoltre, l’importanza tecnico-tattica di Brozovic, a parte la crescita di Calhanoglu, la si può vedere soprattutto a livello difensivo. Il giocatore croato, oltre ad avere dei piedi da regista di caratura mondiale, è in grado di dare una grandissima mano al reparto arretrato sia con i recuperi che con la sua instancabile corsa.

E per ultimo, ma non per importanza, il gol. Nelle ultime stagioni infatti Brozovic è diventato molto importante anche dal punto di vista realizzativo, basti pensare alle reti della scorsa stagione contro Roma e Sheriff, o alle marcature dell’anno che si è appena concluso con il Torino sia a San Siro che in trasferta.