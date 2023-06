Colpo di scena Mbappe: riunione e cessione immediata

L’attaccante francese aveva comunicato al club di non voler attivare l’opzione per il prolungamento automatico del contratto

Anche questa estate potrebbe vedere Kylian Mbappe protagonista di una lunga telenovela di mercato. Dopo aver solamente illuso il Real Madrid un anno fa prima di siglare un nuovo biennale faraonico con il Paris Saint Germain evitando la scadenza a costo zero, il centravanti francese si ritrova nuovamente dinnanzi ad un bivio.

Come raccontato nei giorni scorsi, Mbappe aveva infatti inviato una lettera al club per informare i dirigenti di non voler attivare l’opzione automatica per il rinnovo del contratto sino al giugno 2025. Una scelta che ha chiaramente fatto discutere in Francia e che in pochi in casa Psg si sarebbero aspettati. Allo stato attuale, infatti, l’accordo firmato la scorsa estate tra le due parti rischia di andare in scadenza tra soli 12 mesi.

Uno scenario che Nasser Al-Khelaifi ha già vissuto sulla sua pelle e che vorrebbe caldamente evitare. Per questa ragione, come riportato da ‘El Nacional’, il numero uno del club parigino avrebbe intrattenuto nelle scorse ore una riunione chiave con Mbappe per tracciare il suo futuro. La posizione del Psg sembra infatti essere chiara: qualora il francese non dovesse attivare il prolungamento, verrebbe immediatamente messo sul mercato in attesa di offerte importanti.

Psg-Mbappe, il Real Madrid pronto ad inserirsi

Principale indiziato in caso di addio reale di Mbappe dal Paris Saint Germain sembra essere, ancora una volta, il Real Madrid di Florentino Perez.

Nonostante le smentite degli ultimi giorni da casa ‘blanca’, Mbappe rimane il grande sogno di mercato dei ‘Galacticos’. Non è un caso se Joselu – l’attaccante presentato ufficialmente nella giornata di ieri per rimpiazzare Benzema – ha scelto di occupare la maglia numero 14, lasciando dunque libera la 9 del Pallone d’Oro.

Un indizio di mercato che fa pensare ad un possibile tentativo in extremis da parte del Real Madrid. Trattare con il Psg, considerati i rapporti burrascosi che intercorrono tra le due società, non sarà comunque impresa semplice. Per il cartellino di Mbappe, infatti, ad oggi viene fatta una valutazione monstre che si aggira intorno ai 200 milioni di euro.