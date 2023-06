Rinnovo e addio, Simeone fa sperare la Juve

La Juventus potrebbe salutare uno dei giocatori non più centrali nel progetto con destinazione Atletico

La Juve continua a studiare le mosse sul mercato, anche e soprattutto sul fronte uscite. Sono infatti le cessioni a decidere in primis le strategie bianconere, così come accade in quasi tutte le altre big. Vlahovic e Chiesa sono i due top che hanno interessi sparsi in tutta Europa, soprattutto in Premier League.

Se andasse via uno dei due la Juve avrebbe le risorse per fare movimenti anche in entrata, soprattutto visto che la squadra di Allegri giocherà la Conference League, competizione che a livello economico di certo non garantisce introiti. Ma non solo cessioni pesanti, perché intanto la Signora va a caccia di cash dai riscatti e dai rientri dei prestiti. Kulusevski è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Tottenham, ma da piazzare ci sono ancora parecchi giocatori da McKennie e Zakaria. Poi i giovani che potrebbero portare altro denaro fresco o comunque diventare importanti in alcune operazioni di scambio. Alla Juve serviranno degli esterni, per sostituire Cuadrado e chissà anche Alex Sandro. Il brasiliano era in scadenza, ma è scattato il rinnovo automatico fino al 2024 e allo stato attuale continuerà in bianconero. Ma la società non ha intenzione di blindarlo, anzi se arriveranno offerte potrebbe lasciarlo andare cercando di monetizzare. E l’occasione potrebbe arrivare dalla Spagna.

Dalla Spagna: Alex Sandro alternativa a Gaya per l’Atletico Madrid

Alex Sandro ha fatto registrare un calo enorme negli ultimi anni. Dal 2015, anno del suo arrivo dal Porto come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, nelle ultime due o tre stagioni il livello è sceso in maniera importante. Tanto che la Juve aspettava di lasciarlo andare a zero per ricominciare con altri sulla fascia sinistra.

Invece è arrivato il rinnovo automatico che lega ancora il brasiliano alla squadra di Allegri. Nonostante questo l’esterno 32enne gode ancora di un discreto mercato e di estimatori. Come riporta ‘El Gol Digital’, Alex Sandro è una delle opzioni per la fascia dell’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros devono prendere qualcuno da quella parte, in cima alla lista c’è Gaya del Valencia. Lo spagnolo è il preferito dalla dirigenza madrilena, ma il costo del cartellino è altissimo e per questo si stanno cercando delle alternative. Una di questa è proprio il brasiliano della Juventus, per caratteristiche giocatore che piace al Cholo. E anche per condizione contrattuale, visto il solo anno rimasto. Per l’Atletico non sarebbe un investimento impegnativo, considerando anche che tra qualche mese tornerà anche Reinildo. I bianconeri in qualche modo ‘sperano’ in uno sviluppo positivo, che può arrivare nel caso di mancato accordo tra i rojiblancos e il Valencia per Gaya, che rimane il vero obiettivo.