Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 giugno

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 20 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan: “Pioli spinge Thuram“. Telefonate e contatti, il pressing del tecnico per il francese continua. Il Milan per averlo offre un ingaggio top. “Casadei e Weah Jr: Juve da ragazzi“, il talento dell’Under 20 può arrivare dal Chelsea, sondaggio con il Lille per il figlio d’arte. “Coppa da Champions“, Carica De Laurentiis: “Garcia da Euro-Napoli e Osimhen rinnoverà“. L’Arabia felice compra tutti (pure Brozo…).

“Mi fido di Aurelio“, il Corriere dello Sport dà spazio alla presentazione al Napoli di Rudi Garcia. “Avrò una squadra top, sono qui per vincere”. “Quei ventenni il tesoro di Allegri“, la Juve ha una linea verde da 200 milioni. Koulibaly rifiuta l’Inter per i dollari degli sceicchi. Foggia, spari all’auto del capitano: ignobile attentato dopo la promozione in B sfumata.

Il titolo in prima pagina di Tuttosport: “Bonucci e Juve prove d’addio”. Il club ‘libera’ Leo: se vuole cercarsi un’altra squadra… Il capitano chiede di giocare ma non è centrale nel nuovo progetto. Agnelli non s’arrende, ecco il ricordo al Tar per le plusvalenze. “Giuntoli aleggia, Manna rinnova”: De Laurentiis lo ignora a Napoli. “Buongiorno 2028, rinnovo col Toro”: Cairo coglie l’attimo e blinda il difensore.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 20 giugno

La rassegna stampa dei quotidiani all’estero, tra mercato e le sfide per le qualificazioni al prossimo Europeo.

“Pulso por Gundogan”, il quotidiano spagnolo Diario Sport apre con il pressing del Barcellona per il centrocampista del Manchester City campione d’Europa, in scadenza di contratto a fine mese. Guardiola apre all’addio del tedesco. In Francia, invece, spazio alla vittoria di misura della Francia sulla Grecia, firmata dal rigore trasformato da Mbappe: “Le minimum pur la plage”.