Partita di bambini Under 9 finisce in rissa: dirigente perde un rene

Una semplice partita di calcio tra bambini è finita nel peggior modo possibile con un dirigente ad aver perso un rene

Il calcio è tra gli sport più seguiti al mondo; fin da subito i bambini sognano di arrivare, un giorno, a calcare campi di livello mondiale e magari far vincere la loro squadra con un gol realizzato davanti ai propri tifosi. Un sogno che non tutti riescono a realizzare ma i bambini non smetteranno mai di dare calci ad un pallone per provare a diventare calciatori professionisti. Non solo uno sport ma, soprattutto quando ci si approccia da piccoli, una palestra di vita.

I piccoli, infatti, devono imparare fin da subito il rispetto dell’avversario e l’accettazione della sconfitta; in una partita di calcio si può vincere e si può perdere e bisogna capirlo fin da subito. Valori, dunque, che uno sport come il calcio può dare ma che dovrebbero arrivare anche dalla famiglia; il problema, alle volte, è proprio l’esempio mostrato dai genitori quando accompagnano i loro figli ad una partita di pallone. Troppo spesso si sentono insulti nei confronti dell’arbitro e a volte, purtroppo, minacce; tutti comportamenti che non fanno bene alla crescita, calcistica e non solo, del bambino.

Tra i comportamenti che, sicuramente, non aiutano i bambini troviamo quello che ha generato una rissa nel corso di un torneo di calcio estivo. Doveva essere una giornata di divertimento, si è trasformata in un vero e proprio dramma con il dirigente della squadra di casa ad aver avuto la peggio

Partita finisce in rissa: dirigente perde un rene

Come spesso accade in queste occasioni (partite tra giovanissimi) basta veramente poco per incendiare la situazione; nel corso di un torneo estivo, tra la Polis San Giovanni Paolo II e il Lions San Carlo Muggiò, la miccia è scattata dopo, probabilmente, alcuni insulti all’arbitro. Quello che ne scaturisce è un litigio tra i tifosi presenti sugli spalti.

Il dirigente della squadra di casa ha tentato di calmare gli animi per permettere ai piccoli, ricordiamo che era un match tra ragazzi sotto i nove anni, di continuare a giocare e a divertirsi. La situazione, però, è peggiorata con il dirigente colpito alle spalle; un calcio che inizialmente non ha causato nessun effetto ma la sera stessa ha costretto l’uomo ad andare in ospedale. Purtroppo per lui le conseguenze sono state gravi: perdita di un rene e lesione alla milza.

Un fatto ingiustificabile che ha portato le due squadre ad essere ritirate dai rispetti impegni dell’estate; la cosa che più dispiace, oltre al dirigente a cui hanno dovuto asportare un rene, è che a rimetterci sono stati dei piccoli ragazzi il cui desiderio era solamente di divertirsi dando un calcio ad un pallone.