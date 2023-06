Christian Maldini, chi è il figlio di Paolo Maldini? Carriera, stipendio e infortunio

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Christian Maldini; parliamo del figlio di Paolo Maldini, ex leggenda del Milan.

Il Milan, nel corso della propria storia, ha avuto diversi giocatori di grandissima qualità; esistono però le vere e proprie leggende e i rossoneri, in passato, sono stati fortunati nel potersi godere per diversi anni Paolo Maldini.

Il classe 1986 ha vestito la maglia rossonera fin dalle giovanili; è stato un giocatore del Milan dal 1978 al 2009. Una storia bellissima coronata da diversi successi; impossibile elencarli tutti ma dobbiamo andare a citare, per forza di cose, le cinque Champions League. Paolo Maldini è stato uno dei giocatori più forti nella storia del calcio; ora andiamo a scoprire qualcosa in più su Christian Maldini, il figlio dell’ex difensore dei rossoneri.

Caratteristiche fisiche Christian Maldini

A livello di caratteristiche fisiche parliamo di un giocatore alto un metro e 87; aspetto che, inevitabilmente, lo aiuta nel suo ruolo, il difensore centrale. Potendo fare anche il terzino è dotato di una buona corsa.

Come gioca Christian Maldini

Come detto è un difensore centrale che può essere impiegato anche come terzino destro; Christian Maldini è abile in fase difensiva ma sembra avere meno propensione offensiva nonostante possa essere impiegato anche sulla corsia.

Piede Christian Maldini

Il piede preferito da Christian Maldini è il destro; questa è una piccola differenza rispetto al padre. Paolo, infatti, usava indifferentemente entrambi i piedi a dimostrazione di come sia stato un giocatore semplicemente eccezionale.

Ruolo Christian Maldini

Per quanto riguarda il ruolo Christian Maldini nasce come difensore centrale ma, all’occorrenza, può essere impiegato anche come terzino destro. Parliamo, dunque, di una giocatore con una duttilità tattica messa al servizio della propria squadra.

Carriera Christian Maldini

Per quanto riguarda il discorso relativo alla carriera non facciamo riferimento ad un’altra bandiera del calcio anche perché, ad oggi, è molto più difficile trovare giocatori che possano unirsi per sempre ad una sola squadra.

Christian Maldini ha indossato diverse maglia come quella della Reggiana e della Pro Sesto prima di finire al Lecco.

Somiglianza con il padre

Essere il figlio di Paolo Maldini e fare il calciatore non deve essere semplice; il paragone con il padre rischia di essere sempre dietro l’angolo. Possiamo, però, sottolineare come le carriere dei due Maldini non siano minimamente paragonabili.

Il padre è stata una leggenda del Milan mentre Christian è attualmente nella rosa del Lecco; somiglianza nel ruolo dal momento che entrambi giocano in difesa come centrali. All’occorrenza Paolo era terzino sinistro mentre il figlio può essere impiegato come terzino destro.

Christian Maldini dove gioca oggi?

Come abbiamo detto, Christian Maldini attualmente gioca come difensore del Lecco; anche lui, dunque, fa parte della rosa che (grazie alla vittoria nel playoff contro il Foggia) è tornata in Serie B a distanza di cinquant’anni dall’ultima volta.

Stipendio Christian Maldini

Passiamo, ora, al discorso relativo allo stipendio; da questo punto di vista non sappiamo dire, con precisione, quanto sia il guadagno del figlio di Paolo Maldini.

Infortunio Christian Maldini

A livello di infortuni, come riporta Transfermarkt, Christian Maldini ha avuto un problema fisico nella stagione 2019-2020 che lo ha tenuto fuori per otto partite. Furono tre i match che invece fu costretto a saltare nel 2018-2019 sempre a causa di un guaio muscolare.

Sempre a livello di infortuni, Christian Maldini ha avuto una giornata dolce amara nel 2014 quando, come riporta calcioblog, debuttò nella Primavera del Milan. Il giovane difensore trovò subito il gol ma ha sentito un fastidio nel corso del primo tempo e, essendo reduce da un problema al crociato, decise di lasciare il campo.

Carolina Stramare fidanzata Christian Maldini?

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, invece, non sappiamo se sia fidanzato o single ma in passato sembra aver avuto un flirt con la modella Carolina Stramare come riporta anche il sito Chiecosa.