Brozovic può quintuplicare il suo stipendio: ma il croato ha deciso

L’Arabia è piombata anche su Marcelo Brozovic, con l’Al-Nassr pronto a mettere sul piatto un’offerta per strapparlo all’Inter e uno stipendio monstre per il centrocampista

Arabia Saudita o Liga spagnola, ad ogni modo il futuro di Marcelo Brozovic sembra essere lontano da Milano.

I quasi 100 milioni incassati grazie all’arrivo in finale di Champions League, fanno tirare un sospiro di sollievo all’Inter che in questa sessione di calciomercato non sarà costretta a cedere un “incedibile” – come sono classificati al momento – per fare cassa.

Non essere costretta non significa che non succederà. L’Inter ha bisogno e vuole fare mercato in entrata per essere competitiva anche il prossimo anno e puntare allo scudetto, ma per chiudere il bilancio in positivo come vorrebbe il presidente Zhang, qualche cessione è necessaria. Il giocatore che al momento sembra avere più mercato è proprio il croato.

Brozovic, che nel suo ruolo è probabilmente uno dei migliori in Europa, è legato a Milano e ai colori nerazzurri, che veste dal 2015. L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è pronto a offrire all’Inter 15 milioni per il giocatore, ma è impensabile che la società di Milano possa lasciar partire Brozovic per meno di 25 milioni. Ancora nessuna offerta diretta per il centrocampista ma se dovesse arrivare, potrebbe essere sui 20-30 milioni all’anno. Considerando che al momento ne guadagna 6, Brozovic potrebbe letteralmente quintuplicare il suo stipendio. Ma c’è da considerare anche la volontà del giocatore, che lascerebbe l’Italia solamente per un campionato di pari livello. La sua preferenza? Barcellona.

Il Barcellona non molla Brozo, ma c’è un grande ostacolo

Durante l’inverno si è parlato spesso dello scambio Brozovic-Kessié tra Inter e Barcellona, anche perché se i nerazzurri dovessero cedere il croato lo rimpiazzerebbero con una mezzala e non con un altro regista.

Niente da fare, neanche per questa sessione. L’ivoriano rimarrà un giocatore blaugrana. Questo non esclude che il Barcellona sia ancora interessato a Brozovic, considerando anche l’addio di Sergio Busquets. Anzi, la società spagnola starebbe pensando di offrire 20 milioni a Zhang & Co. Ma bisogna prima fare i conti con il FFP e sistemare alcune cose prima di ipotizzare determinati acquisti.

Anche perché il croato, al Barça, avrebbe uno stipendio simile a quello attuale, forse leggermente più alto. 6,5 milioni più bonus, con cui si arriva facilmente a 7. E non è così scontato che ora il Barcellona possa permetterseli.