Bakayoko ha un desiderio dopo il Milan: “Restare? Perché no” | ESCLUSIVO

Bakayoko è al momento svincolato dopo la fine del prestito al Milan e l’addio al Chelsea

Tiemoué Bakayoko è rimasto a Milano dopo la fine del prestito con la maglia del Milan.

Il centrocampista francese ha terminato con un anno di anticipo il contratto con il Chelsea, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la separazione con il giocatore classe ‘94. Bakayoko è stato utilizzato col contagocce da Pioli nell’ultima stagione in rossonero, collezionando soltanto tre presenze ed è rimasto fuori dalle liste per la Champions League. Il francese è adesso alla ricerca di una nuova sistemazione e non disdegnerebbe una nuova avventura nel campionato di Serie A, anche se il suo ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non è alla portata di tutti.

“Se mi piacerebbe restare in Italia? Perché no…”, la battuta telegrafica di Bakayoko in esclusiva a Calciomercato.it. Da capire se si presenterà una nuova occasione in Italia per il 29enne centrocampista, anche se meno complicata appare un’esperienza all’estero e quindi lontano dalla Serie A.