Vlahovic via e bomba Juve: “Chiesa al Napoli”

Parole forti sul mercato bianconero da parte dell’ex calciatore, oggetto di discussione i due attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri

La Juventus trema al solo pensiero di dover mettere le mani su diverse operazioni di mercato in quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una delle sessioni estive più bollenti della sua storia recente.

Per tutte le motivazioni di cui i tifosi sono almeno parzialmente a conoscenza: dalla necessità di rinvigorire le casse societarie all’urgenza di smistare tutti gli esuberi rientrati in rosa dai rispettivi prestiti, soprattutto a centrocampo. Ma anche, non ultimo per importanza, rifondare un gruppo che possa tornare quanto più competitivo possibile soprattutto in Europa.

Così, passo dopo passo, ogni tassello andrà al suo posto. Nel bel mezzo della bufera anche profili di spessore della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Primo fra tutti il centravanti Dusan Vlahovic, reduce da una stagione altalenante costellata da diversi stop forzati per infortunio.

Per Massimo Donadio, ex calciatore, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, non c’è molto che il serbo possa fare per migliorare il proprio rendimento. Appare dunque un centravanti sopravvalutato, quando indossa la maglia bianconera: “Calcisticamente parlando è uno che sa fare soltanto quattro cose buone, non di più. Sono convinto che se andasse a giocare per un club come la Lazio, farebbe bene come alla Fiorentina. La sua arma migliore è il dai-e-vai“.

Vlahovic e Chiesa, la rivoluzione Juve passa dal mercato

Al pari del centravanti serbo, anche Federico Chiesa appare sotto scacco dei media. Quest’ultimo con la gravante che potrebbe tornare utile ad uno dei club da battere della prossima stagione, vera rivelazione del campionato di Serie A: “Se fossi in De Laurentiis investirei su di lui. Farebbe molto comodo al Napoli“, ha aggiunto Donadio.

Operazione da sogno tutt’altro che semplice, certo, considerando che la Juventus avrebbe voglia di puntare ancora sul figlio d’arte fresco di gol con la maglia della Nazionale Italiana. La permanenza a condizioni economiche maggiorate, in linea con le nuove richieste della sua entourage, però, appare comunque di difficile attuazione.