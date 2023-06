Sorpresa Juventus, presentato ricorso al Tar: cosa sta succedendo

Svolta inattesa sul fronte della giustizia sportiva per la Juventus: presentato ricorso al Tar, cosa sta succedendo

In attesa delle decisioni della Uefa sull’esclusione (o meno) dalle coppe della Juventus, sul fronte della giustizia sportiva per i bianconeri si registra una novità non molto attesa.

A riferirla è l”Ansa’, secondo cui l’ex presidente Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar. Il reclamo riguarda la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni di confermare i due anni di squalifica inflitti all’ex numero uno della Juventus. Il riferimento è al caso plusvalenze che ha visto la società sanzionata con una penalizzazione di 10 punti dalla Corte Federale di Appello, chiamata a giudicare una terza volta il caso, dopo l’annullamento con rinvio deciso proprio dal Collegio.

Una sentenza che non ha riguardato però Andrea Agnelli, così come Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici che si sono visti tutti confermare le sentenze di gennaio 2023. Ora la scelta di Agnelli che ha atteso l’ultimo giorno utile per poter ricorrere al Tar per presentare ricorso. Come riferisce sempre ‘Ansa’, è l’avvocato Vittorio Angiolini alla guida del team di legali che difende l’ex presidente juventino.

