Ribaltone bianconero, addio ufficiale e nuovo DS

La società fa un cambiamento importante nell’organigramma: ufficializzato il divorzio, è in arrivo un nuovo Direttore sportivo

La notizia nell’aria già da qualche giorno ora è ufficiale. Dopo quattro anni finisce la sua seconda avventura in bianconero.

Stiamo parlando di Pierpaolo Marino, da qualche minuto ufficialmente non più il Direttore tecnico dell’Udinese. La famiglia Pozzo ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a fine giugno, puntando su Federico Balzaretti.

“Il rapporto umano e di amicizia tra Pierpaolo Marino e l’Udinese Calcio resterà immutato con la Società che esprime tutta la sua gratitudine al direttore per le grandi professionalità e competenze messe sempre a disposizione della causa bianconera”, recita la nota dell’Udinese di commiato da Marino.

Ex calciatore della Roma ed ex Ds del Vicenza, Balzaretti dovrebbe approdare in Friuli per ricoprire appunto il ruolo di responsabile dell’area sportivo del club della famiglia Pozzo.