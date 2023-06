Plusvalenze, è di nuovo bufera: “Punibile con penalizzazione in punti”

Caso Plusvalenze, è di nuovo bufera dopo i recenti affari in Serie A: “Punibile con penalizzazione in punti”. Tutti i dettagli

Stanno arrivando in questi giorni le prime ufficialità di calciomercato. In Serie A, in particolare, le big si stanno muovendo sul fronte cessioni.

La Juventus ha ufficializzato l’addio definitivo di Kulusevski, mentre il giovane Tahirovic ha salutato la Roma per l’Ajax. Un affare che sta facendo però discutere per le sue elevate cifre. L’operazione è a titolo definitivo da 7,5 milioni di euro di parte fissa più uno di bonus, con il club giallorosso che ha anche mantenuto il 15% sulla futura rivendita del giocatore. Sui social sono così scoppiate le polemiche: i tifosi, in particolare quelli della Juventus, insorgono dopo il recente caso plusvalenze e la penalizzazione di 10 punti inflitta alla società bianconera.

Tahirovic-Ajax, i tifosi insorgono: “Questa plusvalenza verrà punita?”

PRESE IN GIRO! sono giorni che scrivono che la #Roma deve fare #plusvalenze. Bene, ha venduto a 8,4 mil un giocatore che #Transfmarket valuta 1,5 (352 min. Giocati in #SerieA). Seguendo il metro di #Chinè sarebbe punibile con penalizzazione in punti #Tahirovic #plusvalenze #roma pic.twitter.com/mDUQrov0GV — GiùlemanidallaJuve (@glmdj) June 18, 2023

Tahirovic ceduto per 8 milioni e mezzo dalla Roma che DEVE (cit) fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno.

Il ragazzo aveva una quotazione di 1.5 milioni su TM.

Quindi questa plusvalenza verrà punita o è genialità, arte e creatività sul mercato? — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 18, 2023

La cessione di #Tahirovic è un capolavoro perché la società che lo ha venduto – e che deve fare 30mln di plusvalenze entro il 30/06- non ha colori sociali bianconeri giusti?

Nessuno indagherà giusto?

Meglio la pallacanestro 100000 volte! — Valerio Nunzio Orsini (@orsini_valerio) June 19, 2023

Leggo di 3 ragazzini: Volpato Missori e Tahirovic venduti per 20 milioni complessivi piu’ diritti di rivendita. La Roma deve fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per il bilancio Queste vanno bene? Quanta ipocrisia che c’e’ nel calcio. Dovete fallire #serieA — Mikele ⚪⚫ (@mikelelomb) June 18, 2023

Juve ha preso 10 punti (e perso 80 mln per la CL) per “un sistema che pianificava plusvalenze con scambi senza logiche di campo” Roma ha guadagnato l’Europa League e “deve fare 30 mln di plusvalenze entro il 30.6” Kulu venduto a 30 mln

Tahirivic venduto a 8,5 mln 🤡🎪🤹 pic.twitter.com/i5VHQZLbap — SandroSca (@SandroSca) June 18, 2023