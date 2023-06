Nuovo centrocampo: Milinkovic più Frattesi per lo scudetto

Frattesi e Milinkovic: tiene banco il futuro dei due centrocampisti, con Inter e Juventus pronte a duellare sul mercato

Ormai non è più un mistero. Davide Frattesi è il primo obiettivo per il centrocampo dell’Inter, con i nerazzurri balzati in pole sulla Juventus per accaparrarsi il gioiello del Sassuolo.

L’Ad Carnevali, nonostante l’amicizia e il rapporto stretto con Marotta non fa sconti, valutando circa 35 milioni di euro il suo pupillo. L’Inter è pronta a piazzare nella trattativa il cartellino di alcuni giovani come Multattieri e Corrado per sbloccare la trattativa ed evitare il rilancio dei rivali bianconeri. Il buon esito della trattativa è subordinato a un’uscita eccellente nella mediana di Simone Inzaghi e tutti gli indizi portano a Marcelo Brozovic, protagonista domenica sera di un’ottima prestazione in Nations League nella finale contro la Spagna. Il croato non sarà certamente svenduto, con Marotta e Ausilio che sperando di incassare almeno 25 milioni di euro dall’eventuale cessione di ‘Brozo’. Le sirene dalla Premier League e l’interesse del Barcellona sembrano essersi affievolite, così la proposta giusta per l’ex Dinamo Zagabria potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita. I ricchissimi club sauditi stanno setacciando l’Europa alla ricerca di campioni e tra questi ci sarebbe anche Brozovic, finito nei radar dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Inter, Marotta sogna la coppia Frattesi-Milinkovic: doppia cessione eccellente

Pronto un ricchissimo ingaggio per il croato, da capire però l’intenzione del giocatore nell’accettare eventualmente o meno la proposta (peraltro non ancora arrivata) e lasciare così a 30 anni l’Europa e il calcio che conta.

L’addio di Brozovic darebbe comunque all’Inter la possibilità di monetizzare e chiudere per Frattesi, sognando inoltre un’accoppiata da sogno con Milinkovic-Savic come riporta il quotidiano ‘Libero’. Anche in questo caso i nerazzurri potrebbero soffiarlo alla concorrenza della Juventus, però oltre a Brozovic ci sarebbe la necessità di sacrificare sul mercato un altro top del calibro di Barella. Il nazionale azzurro rimane nella lista degli incedibili, ma un assegno da 80 milioni di euro farebbe tentennare la dirigenza di Viale della Liberazione e cambierebbe le carte in tavola. Uno scenario che intriga Tony Damascelli: “Se fossi Marotta farei una maxi plusvalenza con Barella e andrei a prendere sia Frattesi che Milinkovic-Savic“, ha chiosato l’esperto giornalista sulle frequenze di ‘Radio Radio’. Porte girevoli nel cuore dello scacchiere di Inzaghi…