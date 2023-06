L’Inter rischia di perderlo: la controproposta di Marotta | CM.IT

L’Inter blinda de Vrij e Acerbi, ma un’operazione rischia di saltare per l’inserimento del Torino: Marotta e Ausilio pianificano la nuova offensiva

L’Inter nelle prossime ore metterà nero su bianco al rinnovo di Stefan de Vrij, che già domani dovrebbe varcare i cancelli della sede nerazzurra per apporre la sua firma al nuovo accordo.

Il difensore olandese rientrerà dalle vacanze per l’ufficialità sul prolungamento biennale fino al giugno 2025 con il club vicecampione d’Europa, come ufficializzato venerdì dal suo agente Pastorello. De Vrij era in scadenza il prossimo 30 giugno e quindi nella prossima stagione resterà alla corte di Simone Inzaghi. Come il centrale orange, anche Acerbi (peraltro assistito sempre da Pastorello) è stato riscattato dall’Inter che verserà 4 milioni di euro alla Lazio: manca solo l’ufficialità. Sembrava in dirittura d’arrivo pure la conferma di Raoul Bellanova, con la dirigenza nerazzurra che ha preferito non riscattare subito il laterale per contrattare un nuovo accordo economico con il Cagliari. L’Inter la scorsa estate ha versato 3 milioni per il prestito oneroso del giocatore, con il riscatto per l’acquisizione del cartellino fissato a 7 milioni di euro.

Calciomercato Inter, sorpasso del Torino per Bellanova: l’Inter studia la nuova offensiva

Riscatto non esercitato dall’Inter che adesso deve fronteggiare il prepotente inserimento del Torino, che nelle ultime ore ha puntato forte il classe 2000. Il club granata mette sul piatto sempre 7 milioni, ma con l’aggiunga di bonus fino a sfiorare i 10 milioni di euro.

Adesso la palla passa all’Inter, con il Cagliari che aspetta il rilancio di Marotta e Ausilio. Il sodalizio sardo, considerando gli ottimi uffici con i nerazzurri, darà spazio alla possibile controproposta dei meneghini prima di chiudere eventualmente l’accordo con il Torino. L’Inter per pareggiare la proposta dei granata – come raccolto da Calciomercato.it – valuta l’inserimento nell’affare con la formula del prestito di Satriano o Fabbian: l’attaccante uruguaiano nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Empoli, mentre il baby centrocampista ha disputato una grande stagione in Serie B con la Reggina. La dirigenza dei Viale della Liberazione dovrà adesso rispondere all’offensiva del Torino, balzato in pole per rilevare a titolo definitivo Bellanova. Il 23enne laterale destro con la casacca nerazzurra ha totalizzato 22 presenze complessive – di cui quattro da titolare – mettendo a referto un assist.