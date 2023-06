Lazio, Sassuolo e Monza: summit e intrigo da 20 milioni | CM.IT

Diversi i pezzi pregiati del Sassuolo finiti nel mirino delle big di Serie A e all’estero: vertice di mercato e possibile addio

I gioielli del Sassuolo in vetrina sul mercato. Frattesi ha scatenato l’asta tra le grandi di Serie A, mentre Rogerio piace in Germania e Premier League.

Anche capitan Berardi può lasciare l’Emilia, corteggiato da Fiorentina e Lazio. Quest’ultima che ha messo gli occhi in casa neroverde pure su Andrea Pinamonti, reduce da una stagione altalenante con la casacca del Sassuolo. Il centravanti di Cles è stato riscattato dall’Inter nei mesi scorsi per 20 milioni di euro e il Dg Carnevali chiede almeno la stessa cifra per dare il via libera alla cessione. Pinamonti ha siglato 5 reti nell’ultimo campionato in 32 apparizioni e potrebbe già lasciare il ‘Mapei Stadium’ questa estate. Nei giorni scorsi – come raccolto Calciomercato.it – l’agente del 24enne attaccante, Enzo Raiola, ha incontrato a Milano la dirigenza del Sassuolo per fare il punto sul futuro e vagliare le proposte sul tavolo per il giocatore.

Sassuolo, dal vertice al pressing della Lazio: gli scenari su Pinamonti

La Lazio ha messo sotto la lente d’ingrandimento Pinamonti, ma finora non ha mosso passi concreti per portare l’ex Inter alla corte di Sarri che cerca un vice Immobile per la prossima stagione.

Milik e Simeone sono sempre più lontani e nella trattativa con il Sassuolo può rientrare il baby Cancellieri. Oltre alla Lazio su Pinamonti ci sono gli occhi del Monza, in attesa che Fininvest dia garanzia all’Ad Galliani sul progetto brianzolo dopo la scomparsa del patron Silvio Berlusconi. L’attaccante classe ’99 era già stato sul taccuino dei biancorossi la scorsa estate, prima del trasferimento in Emilia. Il Monza dovrà però incassare dalla cessione di uno tra Petagna e Mota per pensare a un possibile assalto a Pinamonti. Ad avere richieste è soprattutto l’ariete italiano, il cui riscatto dal Napoli è costato 12 milioni alle casse della società brianzola oltre ai 2,5 milioni per il prestito oneroso: Petagna può partire per 15 milioni di euro e su di lui c’è l’interesse di Udinese, Genoa e Fiorentina. Il Sassuolo non ha fretta e non comunque ha la necessità di vendere Pinamonti, stimato dal tecnico Dionisi e che lascerà l’Emilia solo per un’offerta soddisfacente tra cash o eventuali contropartite.