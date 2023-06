“La Juve venda pure Chiesa”: suggerimento esplicito ad Allegri

Federico Chiesa chiude la stagione col sorriso, ora dubbi sul suo futuro alla Juventus: il ‘suggerimento’ per la cessione

Una seconda parte di stagione in crescendo, suggellata anche dal ritorno al gol in Nazionale dopo due anni, la preziosa rete del momentaneo 3-1 che ha contribuito alla vittoria dell’Italia contro l’Olanda nella finalina di consolazione della Nations League. Federico Chiesa sta provando finalmente a ritrovare se stesso dopo il lunghissimo stop e sta dimostrando di poter ancora dare tantissimo al calcio italiano.

Giovedì sera, un ingresso in campo, con la Spagna, non brillante, da seconda punta. Rimesso da Mancini in posizione di attaccante esterno nel 4-3-3, è stato subito devastante. Al punto che la ‘Gazzetta dello Sport’, nella sua pagella, dando un meritato 7 a Chiesa si spinge a suggerire alla Juventus di cederlo: “Si spera di non rivederlo più centrale. Se la Juve imposta il futuro sul 3-5-2, lo venda pure…“.

Chiesa, ora vacanze ma con tante incertezze alla Juventus: gli scenari con Allegri

Il giocatore, adesso, andrà in vacanza, dopo una stagione senza dubbio complicata, che lo ha visto ritrovare il campo anche se più a singhiozzo di quanto si sarebbe sperato. Il bottino con la Juventus è stato di 4 gol e 6 assist in 33 presenze, spesso spezzoni di gara. Ma non c’è stato granché feeling con Allegri, specie nella parte conclusiva dell’annata.

Ed ecco perché negli ultimi tempi da parte del classe 1997 ci sono riflessioni in corso, per giocare in un contesto dove sentirsi maggiormente valorizzato. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce dell’interesse di Bayern Monaco, Newcastle e Chelsea, anche se i ‘Blues’ per il momento sono maggiormente concentrati sulle cessione. Per il momento, nessuno ha mosso passi concreti, ma si ragionerà, in caso, su costo del cartellino intorno ai 40 milioni da corrispondere alla Juventus e su un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni di euro annui per lui.