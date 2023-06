Juve-Frattesi, scelta a sorpresa: nuovo caso Bremer per l’Inter

Il centrocampista del Sassuolo ha trovato la prima rete in Nazionale nella sfida di ieri contro l’Olanda in Nations League

Momento d’oro per Davide Frattesi che si appresta a vivere una delle estati più turbolente della sua carriera calcistica. Il centrocampista del Sassuolo, schierato dal primo minuto da Roberto Mancini negli ultimi due match di Nations League con la maglia dell’Italia, ieri contro l’Olanda ha trovato la prima rete in azzurro.

Quella appena trascorsa è stata per lui con ogni probabilità l’ultima stagione disputata con il Sassuolo. Un club al quale Frattesi deve sicuramente tanto per il grande coraggio e la fiducia ricevuta. La crescita dell’ultimo anno ha inevitabilmente intensificato le luci dei riflettori dei grandi club italiani sul suo nome. Esclusa invece per il momento la pista estera, come ammesso nei giorni scorsi dal direttore generale Giovanni Carnevali ai microfoni di Calciomercato.it.

In attesa di piazzare una cessione importante, l’Inter negli ultimi giorni ha avanzato i discorsi con il Sassuolo per battere sul tempo la concorrenza per arrivare a Frattesi. Il rapporto di grande amicizia tra l’ad Beppe Marotta e lo stesso Carnevali potrebbe agevolare la trattativa, nonostante le pretese elevate dei neroverdi. Sullo sfondo, invece, Juventus e Roma, le altre due società che nelle ultime settimane hanno incontrato il club emiliano per discutere del centrocampista italiano.

Calciomercato Juve, i tifosi vogliono Frattesi: l’esito del sondaggio

Alla luce dei numerosi talenti messi in vetrina dalla Nazionale Italiana, nel sondaggio di oggi su Calciomercato.it è stato lanciato un quesito di mercato.

La Juventus, in piena rivoluzione estiva, potrebbe infatti ripartire da uno zoccolo duro fatto di italiani per tornare competitiva ai massimi livelli. A tal proposito, i tifosi bianconeri hanno scelto Davide Frattesi come colpo a centrocampo. Il calciatore del Sassuolo, sul taccuino di mercato dell’Inter, è stato infatti votato dal 63% degli utenti.

Al secondo posto, poi, un grande obiettivo di vecchia data della Juventus come Nicolò Zaniolo, scelto dal 13% dei tifosi. Alle spalle dell’esterno di proprietà del Galatasaray, infine, Buongiorno (12%) del Torino per la difesa e Gigio Donnarumma (12%) del Psg come soluzione tra i pali.