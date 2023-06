Hugo Maradona, chi era il fratello di Diego? Causa morte, carriera, moglie e figli

Andiamo a scoprire qualcosa in più su Hugo Maradona; era il fratello di Diego, uno dei giocatori più forti nella storia del calcio.

Per anni si è discusso sia sul paragone Pelé-Maradona e poi su quello tra Maradona e Messi con Leo capace, nell’ultimo Mondiale (quello disputato in Qatar) di vincere la competizione e mettere fine ad un paragone che, soprattutto a livello di nazionale, continuava ad esistere tra due grandi nella storia del calcio.

Maradona è stato, e sempre sarà, uno degli interpreti migliori del calcio; le sue giocate sono indimenticabili, i suo gol scolpiti nella mente dei suoi tifosi ma anche degli appassionati di calcio in generale.

Quando è scomparso (il 25 novembre 2020) ha lasciato un vuoto incolmabile perché, nel mondo del calcio, è difficile che nasca un altro Maradona; la sua classe era a dir poco eccezionale; andiamo, ora, a scoprire qualcosa di più su Hugo Maradona.

Hugo Herman Maradona Caratteristiche fisiche

Un metro e sessantacinque di altezza per Hugo Maradona che, possiamo immaginare, sfruttasse la sua agilità all’interno della partita per mettere in difficoltà gli avversari.

Piede preferito Hugo Maradona

Diego ha scritto la storia del calcio con il suo meraviglioso, vellutato ed educatissimo piede sinistro. Lo stesso non possiamo dire di Hugo Maradona dal momento che non sappiamo quale fosse il suo piede preferito quando scendeva in campo.

Ruolo Hugo Maradona

Hugo Maradona giocava come trequartista dove poteva sfruttare le sue qualità e metterle al servizio dei propri compagni

Somiglianze con il fratello

Una somiglianza sembrava potesse esserci quando Hugo Maradona venne acquistato dal Napoli e chiaramente si pensò subito ad una sorta di dinastia Maradona in una delle città più calde d’Italia.

A livello tattico, Hugo Maradona giocava come trequartista, esattamente come il fratello; stesso ruolo ma efficacia diversa. Da una parte, infatti, Diego riuscì (in quella posizione) a scrivere meravigliose pagine di calcio, dall’altra Hugo faticò ad imporre il proprio talento. I due non sono mai stati paragonabili

Carriera Hugo Maradona

La carriera calcistica di Hugo Maradona non è stata poi così brillantissima e molto meno importante di quella vissuta dal fratello. Ha iniziato nell’Argentinos Juniors per poi vestire diverse maglie importanti come, ad esempio, quella del Rayo Vallecano e del Rapid Vienna. L’ex centrocampista aveva talento ma non riuscì ad imporsi nel calcio come, ad esempio, fece il fratello

Causa morte Hugo Maradona

Purtroppo Hugo Maradona, così come il fratello Diego, è scomparso quando era ancora troppo giovane. Se ne andò il 28 dicembre del 2021 per un arresto cardiaco. Aveva cinquantadue anni.

Che lavoro faceva Hugo Maradona?

Andiamo, ora, ad parlare del lavoro di Hugo Maradona; il fratello di Diego, dopo aver smesso di giocare a calcio, aveva deciso di prendere la carriera da allenatore guidando l’Islanders, i Boys Quarto e il Real Parete. Una carriera, purtroppo, stroncata dalla scomparsa improvvisa.

Moglie Hugo Maradona

A livello sentimentale non possiamo non menzionare la moglie di Hugo Maradona; si tratta di Paola Morra, sposata nel 2016.

Figli Hugo Maradona

Non solo la moglie, Paola Morra; Hugo Maradona, infatti, aveva anche tre figli. Stiamo parlando di Nicole, Thiago e Melina.