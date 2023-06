Di Francesco torna in Serie A: arriva la firma

Eusebio Di Francesco è pronto a tornare in Serie A; il tecnico, infatti, è ad un passo dalla firmare il contratto. Scopriamo la squadra

La sua esperienza più importante, per quanto riguarda la carriera da allenatore, è stata senza dubbio alla Roma; alla guida dei giallorossi, infatti, ha vissuto una stagione indimenticabile portando la squadra fino alla semifinale di Champions League. Il cammino europeo dei capitolini si interruppe contro il Liverpool al termine di centottanta minuti in cui Dzeko e compagni hanno provato a regalarsi un sogno.

Stiamo parlando di Eusebio Di Francesco, tecnico che fa del gioco offensivo la sua caratteristica principale; le sue squadre, infatti, devono cercare di fare la partita (indipendentemente dall’avversario) ed essere propositive con le continue verticalizzazioni e la ricerca della profondità. Caratteristiche che non si sono viste con Sampdoria, Cagliari e Verona; tre esperienze decisamente negative per Di Francesco che non è riuscito ad imporre la propria filosofia di gioco.

L’ultima avventura in panchina è del 2021; da quel momento nessuna squadra ha voluto dare fiducia ad un tecnico che, dopo il primo anno alla Roma, ha avuto un continuo declino. Ora, però, per il tecnico sembra aprirsi una nuova opportunità; un club, infatti, è pronto a dare una chance a Di Francesco che vuole rilanciarsi e mostrare tutte quelle qualità che lo avevano portato fino alla semifinale di Champions League. Andiamo a vedere di quel squadra stiamo parlando.

Di Francesco torna in Serie A: il Frosinone nel futuro del tecnico

Il futuro di Di Francesco, dunque, sembra essere nuovamente in Serie A; dopo l’avventura, decisamente negativa sulla panchina del Verona, il tecnico è pronto a tornare ad allenare nel massimo campionato italiano. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Eusebio Di Francesco è ad un passo dal firmare con il Frosinone; il club, dopo la separazione con Grosso (tecnico che ha portato la squadra in Serie A), aveva bisogno di un nuovo allenatore.

La scelta è ricaduta su Eusebio Di Francesco; l’accordo, sempre come riporta Gianluca Di Marzio, non è ancora definito al cento per cento ma non dovrebbero esserci sorprese con l’ex allenatore pronto ad iniziare una nuova avventura. Una decisione decisamente forte quella del club neopromosso in Serie A perché dimostra in che direzione vuole andare la squadra e come si desidera affrontare il massimo campionato italiano. Gioco propositivo e voglia di sorprendere: potrebbero essere queste le caratteristiche principali del Frosinone di Di Francesco che è pronto a mettersi in gioco dopo una serie di esperienze non propriamente positive.