Correa cambia i piani dell’Inter: la decisione dell’attaccante

Correa, attaccante nerazzurro, ha preso una decisione molto importante sul mercato che rischia di cambiare le strategie dell’Inter

La stagione dei nerazzurri la possiamo considerare, tutto sommato, positiva; l’Inter ha sì deluso in campionato dove, nonostante l’incredibile percorso del Napoli, avrebbe sicuramente potuto fare meglio ma ha avuto un cammino straordinario nelle Coppe. I ragazzi di Inzaghi, infatti, hanno vinto la Coppa Italia (in finale contro la Fiorentina), la Supercoppa contro il Milan e sono andati ad un passo dal sogno Champions League; in finale ha avuto meglio il City grazie al gol di Rodri e alla poca precisione, sotto porta, di Lautaro e Lukaku.

E’ chiaro che l’obiettivo dell’Inter, per la prossima stagione, è quello di tornare competitivi in campionato perché una rosa come quella nerazzurra non può finire a diciotto punti dalla vetta della classifica. Inzaghi ha bisogno di rinforzare la propria rosa con un giocatore per reparto; in difesa serve il sostituto di Skiniar, in mezzo al campo bisogna capire la situazione di Barella e in attacco sembra ormai inevitabile l’addio di Dzeko.

L’attaccante bosniaco, infatti, è vicino al trasferimento al Fenerbahce dopo diversi anni in Italia tra Roma e proprio Inter; addio pesante per i nerazzurri considerando l’importanza di un giocatore che, nonostante l’età, ha sempre dato un contributo importante nella rosa di Inzaghi. La cessione di Dzeko poteva non essere l’unica per quanto riguarda il reparto offensivo; anche Correa, infatti, era seguito dal Fenerbahce che voleva mettere a segno il doppio colpo.

Correa, niente Fenerbahce: vuole restare all’Inter

Se Dzeko sembra ormai prossimo al trasferimento al Fenerbahce, lo stesso non si può dire di Correa che ha rifiutato le sirene turche. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, l’argentino avrebbe detto no alla proposta del club di Istanbul e, più i generale, non vuole lasciare l’Italia. Tra i motivi di questa decisione troviamo il discorso familiare con il giocatore pronto a sposarsi con Chiara Casiraghi.

Una scelta molto importante e che inevitabilmente cambia il mercato dei nerazzurri; Correa, per lasciare l’Inter, accetterebbe solo una squadra di Serie A ma la situazione non è semplicissima considerando il rendimento del giocatore nella scorsa stagione. Difficile, dunque, trovare un club che possa investire sul classe 1994.

La possibile soluzione, e non dispiacerebbe a Correa, è quella di restare all’Inter nel ruolo di quarta punta; Inzaghi ha dimostrato di tenere in considerazione tutti gli elementi della rosa e, in una stagione ricca di impegni, lo spazio per essere protagonista non mancherà. Niente Fenerbahce, dunque, per Correa che vuole restare all’Inter o, in alternativa, un altro club italiano. In questa sessione di mercato scopriremo quale sarà il futuro dell’argentino.