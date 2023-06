Annuncio e decisione presa: “Sarà il nuovo attaccante della Juve”

La Juventus si avvia ad una ricostruzione che non ammette ulteriori passi falsi. Andrà ponderata anche la scelta sul prossimo centravanti: annuncio sul futuro

La Juventus va a caccia della miscela giusta in vista di quella che sarà la prossima annata. I bianconeri devono cancellare al più presto le delusioni dell’ultimo biennio con Allegri in panchina, con particolare riferimento a quanto accaduto quest’anno tra i risultati sportivi e le vicende extra campo.

Il club piemontese è quindi già al lavoro sulla programmazione delle prossime mosse da applicare anche alla sessione estiva di calciomercato in cui andrà ridisegnata la rosa di Massimiliano Allegri. Tra i reparti sott’occhio anche l’attacco con Dusan Vlahovic che ha deluso le altissime aspettative nei suoi confronti soprattutto nel corso della sua seconda annata a Torino costellata di pochi gol, qualche problema fisico di troppo e diverse battute a vuoto in termini di rendimento.

La Juventus viene quindi associata alla possibilità di acquistare anche un nuovo centravanti per andare a completare il reparto ed incrementare scelte e numero di gol potenziali a disposizione. Un ex interista come Mauro Icardi torna in auge dopo essere stato avvicinato ai bianconeri in diverse circostanze.

Calciomercato Juventus, Damascelli: “Arriverà Icardi”

Più volte nel corso della sua carriera Mauro Icardi è stato accostato alla Juventus, e non è da escludere che la prossima estate possa essere quella buona.

Al Galatasaray l’argentino ha trovato terreno fertile per rilanciarsi con ben 23 gol stagionali tra coppa e campionato. Reti pesanti per la vittoria in Super Lig turca in cui ha mantenuto la media di un gol ogni 86 minuti.

Numeri da Icardi vecchio stile che potrebbero far comodo anche ad una Juventus desiderosa di arrivare ad un centravanti. Nello specifico a rilanciare in modo prepotente l’indiscrezione è stato il giornalista Tony Damascelli a ‘Radio Radio’: “Alla Juve arriverà Icardi. Sarà il centravanti della Juventus“.

Il collega non usa quindi giri di parole per indicare nel bomber argentino il prossimo centravanti della Juventus. Il contratto col PSG scadrà a giugno 2024.