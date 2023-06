Vittoria e rimpianti per l’Italia: Olanda ko e terzo posto in Nations League

La selezione di Roberto Mancini si aggiudica in maniera convincente la ‘finalina’ di questo pomeriggio contro gli ‘Orange’

Una prestazione di buon livello quella messa in campo questo pomeriggio dalla Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Gli Azzurri comandano la sfida valida per decretare il terzo e quarto posto di Nations League contro l’Olanda e chiudono il torneo aggiudicandosi il gradino più basso del podio in attesa della finalissima tra Spagna e Croazia.

Un’Italia che trionfa per 3-2 nello scontro diretto contro la selezione allenata da Ronald Koeman, mostrando per un’ora abbondante di gioco un ottimo livello di calcio. A parte il calo fisico e mentale mostrato nel finale, un buon segnale di ripresa per gli uomini di Roberto Mancini dopo la prestazione opaca della semifinale persa contro la Spagna. Una gara che rende ancor più grande il rammarico per non aver potuto mostrare lo stesso atteggiamento proprio contro gli spagnoli, premiando la scelta del ct italiano di fare un passo indietro sul modulo e tornare ad una difesa a quattro.

Olanda-Italia 2-3: reti e spettacolo nella ‘finalina’ di Nations League

Nonostante l’impegno non fosse tra i più stimolanti, il match di questo pomeriggio tra Italia e Olanda ha comunque regalato ai tifosi tanto spettacolo.

Un pomeriggio che si è aperto nel migliore dei modi per la Nazionale Azzurra, avanti di due reti dopo i primi venti minuti. A sbloccare l’incontro il mancino velenoso di Federico Dimarco su suggerimento col tacco di Raspadori all’interno dell’area di rigore: conclusione potente e precisa quella eseguita dall’esterno dell’Inter. Raddoppio arrivato al 20′ ad opera di Davide Frattesi, abile ad approfittare di un rimpallo favorevole e realizzare da pochi passi.

A riaprire il match ci ha pensato Bergwijn al 68′ della ripresa, battendo a rete col mancino Donnarumma dopo aver messo a sedere uno stremato Dimarco. Risultato riportato nuovamente al sicuro per gli azzurri qualche minuto più tardi da Federico Chiesa su un contropiede micidiale capitalizzato da un mancino chirurgico incrociato all’angolino sinistro. In zona recupero, infine, il gol che ha spaventato gli uomini di Mancini siglato da Wijnaldum per gli olandesi.