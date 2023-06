Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 18 giugno 2023

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina al mercato della Juventus: “MILINKOVIC GIOIELLO DA SIGNORA”. Il Sergente della Lazio potrebbe essere il rinforzo ideale per il centrocampo bianconero, sopratutto in caso di addio di Adrien Rabiot. Grande spazio anche al mercato rossonero: “Thuram, Milan-PSG braccio di ferro”. Non restano a guardare i cugini: “L’avviso di Lukaku: voglio solo l’Inter. Scontro col Chelsea“. I campioni d’Italia, intanto, si apprestano ad un restyling: “Rivoluzione Garcia, ora il Napoli tenta Baldanzi“. Gli altri titoli di giornata: “La nuova Italia”; “Rivera, cordata per il Bari: Lo riportiamo in A, pronto ad allenare”.

Il Corriere dello Sport titola sull’attaccante che ha stregato molti club di Serie A: “TUTTI SU DIA“. L’altro titolo principale di giornata riguarda gli Azzurri: “C’è Retegui con Raspa e Gnonto“. In casa Juventus, invece, rimbombano le parole del proprio numero ’10’: “Pogba si sfoga: ‘Gli infortuni sono colpa della mia testa’”. Attenzione anche a quello che sta succedendo nella Capitale: “Dybala chiede alla Roma un ingaggio più ricco”.

Tuttosport mette in prima pagina l’intervista di Zoff: “LE LEGGI DI DINO”. Spazio anche alla Nazionale: “Buongiorno, Italia! Prove di rivoluzione”. Infine, gli altri titoli di giornata: “Gol Toro, c’è anche Dessers“; “Pecco, pole da leader. Ma occhio a Martin”; “Piove sul bagnato, Ferrari allo sbando”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 18 giugno 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Restiamo in Spagna, dove il quotidiano AS titola “UN SUENO FRENTE A MODRIC“. Questa sera andrà in scena la finale di Nations League tra Spagna e Croazia, dopo aver battuto gli Azzurri gli spagnoli possono mettere in bacheca un altro trofeo. Anche Marca titola sulla finale: “A POR ELLA!”.