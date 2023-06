Milinkovic-Savic subito alla Juve: convinto anche Sarri e Inter ko

La Juventus accelera per consegnare Milinkovic-Savic ad Allegri in caso di addio di Rabiot: trovato un viatico per convincere la Lazio

Sergej Milinkovic-Savic il prossimo 30 giugno entrerà ufficialmente nell’ultimo anno di contratto con la Lazio e il rinnovo non sembra essere tra le opzioni al momento. Il serbo è un pallino della Juventus e di Massimiliano Allegri da molti anni, ma questa estate potrebbero esserci finalmente le condizioni per infiocchettare il suo trasferimento.

I bianconeri stanno facendo grandi riflessioni riguardo al proprio centrocampo, con al centro delle discussioni il futuro di Adrien Rabiot. Il francese andrà in scadenza di contratto tra meno di due settimane e la Juve gli ha proposto il rinnovo per un solo anno, così da prendere tempo per programmare il ricambio. In caso di mancato accordo, però, la dirigenza bianconera ha già avviato i motori per un piano B di grande prestigio come Milinkovic-Savic. Il viatico per convincere la Lazio sarebbe già stato individuato e passerebbe proprio per Maurizio Sarri.

Milinkovic-Savic in bianconero: Rovella e Pellegrini convincono la Lazio

Uno dei più grandi tormentoni del calciomercato estivo degli ultimi anni in Serie A potrebbe essere davvero al suo capitolo conclusivo: questa volta, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe diventare un calciatore della Juventus.

Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport viene fatto il punto sulla strategia dei bianconeri per convincere la Lazio a cedere il Sergente. Il serbo piace moltissimo anche a Milan ed Inter, ma ad avere le carte in regola per presentare un’offerta accettabile a Lotito sarebbe proprio la Vecchia Signora. Come vi abbiamo riportato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, infatti, l’inserimento di Nicolò Rovella oltre a Luca Pellegrini può essere la chiave per la buona riuscita dell’operazione. Appena rientrato a Torino dopo un’ottima stagione al Monza, il centrocampista piace molto a Maurizio Sarri.

La valutazione complessiva di Milinkovic-Savic, ad un anno dalla scadenza e con la volontà di salutare la Capitale, è crollata a 30 milioni di euro. L’inserimento di due contropartite tecniche del calibro di Pellegrini e Rovella potrebbero permettere ai bianconeri di limitare al minimo l’esborso economico per il Sergente. La Juve per Rovella ha già ricevuto una richiesta di informazioni da parte del Borussia Dortmund ed è consapevole di avere tra le mani un autentico gioiello. Per questo, a Torino sarebbero disposti a sacrificarlo solo per arrivare a grandi nomi e Milinkovic-Savic è il primo della lista.