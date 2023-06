Sarri piomba sui gioielli di Allegri: la risposta della Juventus | CM.IT

La Juventus continua nel pressing su Milinkovic-Savic se Rabiot dovesse lasciare Torino: la richiesta della Lazio e di Sarri al club bianconero

Sono tanti i punti interrogativi per la Juventus in vista della prossima stagione, con Massimiliano Allegri confermato alla guida dei bianconeri e che nei giorni scorsi ha fatto il punto con la dirigenza in un vertice a Milano.

Si riparte quindi dal tecnico toscano, mentre la rosa della ‘Vecchia Signora’ potrebbe subire profondi cambiamenti. Senza gli introiti della Champions la Juve valuterebbe l’opportunità di sacrificare qualche big, con Dusan Vlahovic primo indiziato se arrivasse alla Continassa un’offerta da 70-80 milioni di euro. Allegri invece non perde le speranze di convincere Adrien Rabiot a restare in bianconero, con il nazionale francese che non ha sciolto le riserve sul futuro e ha un contratto in scadenza il 30 giugno. La Juventus ha formulato la sua offerta per un prolungamento annuale (possibile anche con opzione fino al 2025) all’ex PSG alle stesse cifre attuali, ovvero 7 milioni di euro più bonus a stagione. Adesso la palla passa al giocatore e alla madre-agente Veronique, che continua comunque a sondare le piste proveniente dall’estero e specialmente dalla Premier League. Intanto al coppia Calvo-Manna, a stretto contatto anche con Allegri, hanno iniziato a sondare il terreno per l’eventuale sostituto di Rabiot se quest’ultimo non accettasse l’offerta di rinnovo della Juve.

Calciomercato Juventus, Fagioli o Rovella nell’affare Milinkovic: il piano di Allegri

I bianconeri in sostanza di muovono su due fronti: da un lato Frattesi col Sassuolo, dall’altro Milinkovic-Savic nei negoziati con la Lazio. Entrambi da tempo sono sul taccuino della dirigenza piemontese e rappresenterebbero la soluzione ideale per supplire alla partenza da Torino di Rabiot.

Di recente Calvo e Manna hanno incrociato il Sassuolo per capire i margini di trattativa per Frattesi che, come per Milinkovic, viene seguito con attenzione anche dall’Inter sul mercato. L’Ad neroverdi Carnevali chiede 30-35 milioni il suo gioiello e la Juve valuta anche il possibile inserimento di contropartite. Allo stesso modo con la Lazio per il campione serbo, con l’intento di abbassare la valutazione economica di Lotito che non scende al momento sotto i 40 milioni di euro. L’ex Sarri premerebbe soprattutto per uno tra Rovella e Fagioli, pedine però destinate a far parte del progetto bianconero anche per la prossima stagione come raccolto da Calciomercato.it. Il canterano sarà uno dei pilastri della nuova Juventus, mentre l’ex Genoa ha convinto tutti – Allegri compreso – nell’ultima stagione dopo il prestito al Monza e rientrerà alla base per giocarsi le sue carte nel centrocampo del tecnico livornese. Rovella è stato sondato da alcuni club di Premier e dal Borussia Dortmund in Germania ma, a meno di una proposta economica davvero allettante, sarà a disposizione di Allegri nella prossima stagione.