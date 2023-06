Milan in soccorso della Juve: Pioli sceglie l’esubero di Allegri

Ecco il calciatore scelto per i rossoneri, tra gli esuberi dei bianconeri: nessun dubbio in merito

Senza Champions League, sarà un mercato molto attento quello della Juventus. I dirigenti bianconeri dovranno essere soprattutto bravi a piazzare i tanti calciatori in esubero.

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale della permanenza di Kulusevski al Tottenham. Accordo tra i due club che permetterà alla Vecchia Signora di incassare ben 30 milioni di euro. Ma i giocatori che non rientrano nei piani della Juventus sono davvero parecchi: di fatto tutti i calciatori andati in prestito non verranno riscattati dai rispettivi club in cui hanno militato. Non ci pensa di farlo il Liverpool con Arthur e nemmeno il Leeds e il Chelsea, con McKennie e Zakaria. Il centrocampo della Juve, al primo luglio, sarà davvero folto, ma inevitabilmente i tre giocatori saranno chiamati a fare le valigie, al pari, verosimilmente di Alex Sandro.

SONDAGGIO CM.IT – Juventus, esuberi alle rivali: ecco il colpo migliore

Facendo riferimento ai quattro esuberi della Juventus, sul profilo Twitter di Calciomercato.it, abbiamo proposto un sondaggio, con il quale abbiamo invitato a scegliere l’affare migliore, per i rivali dei bianconeri.

Il colpo ritenuto più comodo è quelle che prevederebbe il passaggio di Zakaria al Milan. L’approdo del centrocampista in rossonero ha raccolto, infatti, il 32,9% dei consensi. E’ vero d’altronde che il Diavolo è alla ricerca di almeno un paio di mediani fisici e le caratteristiche dello svizzero sarebbero quelle giuste.

Alle spalle dell’affare Zakaria-Milan, troviamo Alex Sandro-Inter, con il 28,1%. Il brasiliano potrebbe approdare a Milano, qualora i nerazzurri dovessero davvero salutare Gosens. Gli approdi di McKennie e Arthur nella Capitale, rispettivamente alla Roma e alla Lazio, hanno raccolto il 16,8% e il 22,2%.