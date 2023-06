Inter, non solo Lukaku: una buona e una cattiva notizia

Da Londra arriva una buona e una cattiva notizia dal mercato per l’Inter: Romelu Lukaku ora va allo scontro frontale

Sono settimane decisive per il mercato dei nerazzurri, che hanno come obiettivo primario quello di riportare Romelu Lukaku a Milano anche nella prossima stagione e di rimetterlo a disposizione di Simone Inzaghi.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, Piero Ausilio in settimana era volato a Londra per incontrare il Chelsea e discutere del futuro di Big-Rom. Un colloquio che non ha portato subito i frutti sperati e che ha coinvolto anche un altro possibile obiettivo di mercato dell’Inter: Kalidou Koulibaly. Le notizie che arrivano da Londra, però, sono agrodolci. Da una parte i nerazzurri possono sperare per il grande colpo, dall’altra rischiano seriamente di dover accantonare il ritorno in Serie A.

Per un Lukaku che torna c’è un Koulibaly che saluta: accordo in Arabia Saudita

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku sarebbe intenzionato ad andare allo scontro frontale con il Chelsea per riuscire a tornare a Milano. La volontà di Big Rom è assolutamente quella di rientrare all’Inter anche per la prossima stagione, per dare nuovamente l’assalto a tutti gli obiettivi della compagine di Simone Inzaghi.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi su queste pagine, invece, si allontana sempre di più la possibilità di vedere Kalidou Koulibaly in nerazzurro. Il centrale senegalese è sempre più vicino all’accordo con l’Al-Hilal e si appresta a firmare un contratto faraonico per volare in Arabia Saudita. Anche per questo, l’Inter potrebbe virare su Chalobah per rinforzare la propria difesa e il centrale inglese in questi giorni si trova a Milano. Ha anche dichiarato che gli piacerebbe vivere nel capoluogo lombardo, in quanto grande appassionato di moda e l’Inter lo ha corteggiato più volte… Insomma, da Londra arrivano buone e cattive notizie.