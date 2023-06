Il bomber avverte Allegri: “Conte di casa alla Juve”. E torna un altro ex

In casa Juventus stanno iniziando a delinearsi le strategie in vista delle prossime stagioni, l’attaccante non ha dubbi: “Conte è di casa”

Piano piano, a piccoli passi, il mercato della Juventus sta iniziando a delinearsi. Molti sono i profili esaminati dalla dirigenza bianconera, ma il tema allenatore non si è ancora esaurito e il nome di Conte continua a riecheggiare tra le mura dello J-Training Center.

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fernando Llorente ha commentato tutti i principali dubbi di mercato della Vecchia Signora e ha espresso una sua opinione anche riguardo alla panchina. “In futuro spero di rivedere Conte in bianconero, Antonio è di casa. E sono convinto che piacerebbe anche a lui tornare. Lui è stato l’allenatore più importante della mia carriera”. Il Re Leone non vorrebbe rivedere solamente Conte e la Juventus insieme, ma anche un suo compagno di reparto: grandi manovre in attacco.

Llorente non ha dubbi su Morata: “Ritornare una terza volta alla Juve non è mai troppo”

Fernando Llorente è rimasto molto legato ai colori bianconeri, così come i tifosi sono rimasti affezionati a lui. Nella giornata di oggi ha voluto consigliare la Juventus su diversi temi.

A partire dall’ultima partita della Nazionale contro la Spagna: “Mi sono piaciuti molto Frattesi e Nicolò Zaniolo, fossi nella Juve li prenderei tutti e due”. Con Dusan Vlahovic in bilico a Torino, poi, per l’attacco non ha alcun dubbio il Re Leone: “Morata? Ritornare alla Juve una, due, tre volte non è mai troppo. Alvaro ha dimostrato di essere un top contro l’Italia”. Insomma, un ritorno di Morata a Torino sarebbe visto di buon occhio da Fernando Llorente.

Un grande amico dello spagnolo a Torino è Paul Pogba, che ha vissuto una stagione molto complicata. “Spero che si riveli il vero colpo del 2023/24”. Infine, nel corso della sua avventura con la maglia del Napoli, Llorente ha avuto un direttore sportivo molto caro alla Vecchia Signora in questo momento: Cristiano Giuntoli. “È un grande d.s. Con me è stato sempre gentile, il rispetto nei miei confronti non è mai mancato. Alla Juve farebbe bene”.