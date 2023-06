Dybala incontra la Roma: dal rinnovo all’addio pagando la clausola

Resta tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala: sirene inglesi per l’attaccante argentino che potrebbe incontrare la dirigenza al rientro dalle vacanze

Ora si sta godendo le vacanze a Miami, ma al rientro in Italia Paulo Dybala potrebbe incontrare i dirigenti della Roma per parlare di futuro.

È in Florida con la sua Oriana per ricaricare le energie dopo una lunga stagione. Paulo Dybala si sta godendo le vacanze oltreoceano, con uno sguardo rivolto anche al futuro. Il 10 luglio tornerà a Trigoria e si metterà regolarmente a disposizione di José Mourinho. Quando farà rientro nella Capitale, dovrà fare il punto con il suo entourage e la dirigenza giallorossa.

Un punto sotto l’aspetto sportivo, ma anche contrattuale. Questo perché la prima stagione alla Roma ha rilanciato le ambizioni di Paulo Dybala, tornato nel mirino di alcuni club della Premier League, con la clausola rescissoria che rappresenta una ghiotta occasione per società inglesi e non solo.

Calciomercato Roma, Dybala e l’incognita futuro: sirene dalla Premier

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, al suo rientro in Italia il giocatore potrebbe chiedere un incontro con la dirigenza per parlare di ingaggio e della clausola rescissoria.

Il rendimento della stagione appena andata agli archivi ha comportato un aumento di stipendio per l’argentino che tra assist a bonus è arrivato a un ingaggio di 6 milioni di euro a stagione. La Roma potrebbe dover compiere uno sforzo in più per trovare un accordo sul nuovo ingaggio che sarà discusso nel precampionato della prossima stagione, onde evitare colpi di scena e una separazione che non sarebbe gradita ai tifosi.

Si punterà anche ad eliminare quella clausola di rescissione che fa gola e tante squadre. Clausola da 12 milioni di euro valida per l’estero che scadrà il 31 luglio. Ecco perché prima bisognerà incontrarsi per cercare un nuovo accordo con La Joya, la cui intenzione è quella di restare nella Capitale, con l’obiettivo di continuare a dare il suo contributo alla causa giallorossa. Meglio mettere subito a tacere le voci su eventuali fratture e un addio che sarebbe davvero doloroso.