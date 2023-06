DIRETTA Nations League, Croazia-Spagna: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre la finale del ‘De Kuip’ tra la Croazia di Dalic e la Spagna di de la Fuente in tempo reale

La Croazia affronta la Spagna a Rotterdam nella finalissima della edizione 2023 della Nations League. L’ultimo atto della terza edizione – dopo quelle vinte da Portogallo e Francia – di questa manifestazione introdotta dalla Uefa sarà diretto dall’arbitro tedesco Zwayer.

Reduci dalla vittoria per 4-2 ai tempi supplementari contro i padroni di casa dell’Olanda, i Vatreni di Zlatko Dalic puntano a conquistare il primo trofeo della loro giovane storia dopo le due medaglie di bronzo e una di argento ai Mondiali. Dopo aver bissato il successo per 2-1 sull’Italia di due anni fa, invece, le Furie Rosse di Luis de la Fuente vogliono riscrivere la storia e stavolta vincere la finale dopo la delusione di Qatar 2022. In caso di parità al novantesimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet su Sky Sport ma anche in chiaro su Rai1. L’ultimo precedente ufficiale tra le due Nazionali risale agli Europei del 2021, allorché gli iberici si imposero con un rocambolesco 5-3 grazie ai gol nei supplementari di Morata e Oyarzabal. Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Kuip’ tra Croazia e Spagna in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Croazia-Spagna

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Erlic, Sutalo, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. CT Dalic

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Fabian Ruiz; Asensio, Gavi, Yeremy Pino; Morata. CT De la Fuente