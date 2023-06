Svolta Castagne-Juve: l’annuncio ‘ufficiale’ del giocatore

Castagne è balzato in pole per la fascia della Juventus: l’annuncio ‘ufficiale’ del giocatore che esce allo scoperto

È Timothy Castagne l’ultimo nome per le fasce della Juventus. Il club bianconero avrebbe già avviato una trattativa con il Leicester per l’arrivo dell’ex Atalanta.

Il laterale belga rappresenta un’importante occasione di mercato dopo la retrocessione delle Foxes. L’affare potrebbe presto entrare nel vivo. Nel frattempo, dal ritiro della sua Nazionale, Castagne ha parlato così del futuro: “I due mesi dopo la Nazionale saranno importanti. Per il momento lascio fare al mio procuratore quello che deve fare, poi ovviamente bisognerà fare una scelta. L’obiettivo è sempre un top club, ma il rischio è aspettare troppo e ritrovarsi senza niente. Il mio focus adesso è sulla Nazionale, poi si vedrà”. L’esterno ex Atalanta chiama un top club e strizza l’occhio alla Juve.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Castagne sul futuro

Quello di Castagne è diventato il nome più caldo per le corsie esterne della Juventus. La trattativa con il Leicester è concreta ed è già entrata nel vivo.

“Diciamo che c’è voglia di dimostrare, dopo una stagione difficile, di essere ancora calciatori forti. È stata una stagione difficile, ma la nostra carriera non è certo finita”, ha proseguito Castagne dal ritiro del suo Belgio. E sulla difficile stagione al Leicester e l’incubo retrocessione: “Anche a marzo arrivare in Nazionale era stata una bolla d’aria. Cambia l’ambiente e rivedi compagni e amici. Anche il gioco è diverso qui, perché alla fine della stagione, a Leicester, non giocavamo più a calcio. Siamo rimasti insieme e abbiamo provato a combattere. Sarà bello giocare di nuovo un calcio dominante”. La parentesi Leicester rappresenta già il passato per Castagne. La Juve lo aspetta.