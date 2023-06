Nuovo allenatore Psg, svolta definitiva: affare saltato

Il profilo designato a prendere le redini di Galtier sulla panchina del Psg non sarà lui: l’Equipe svela lo stop definitivo alla trattativa

Se non è una telenovela, poco ci manca. Si pensava che il Psg potesse trovare l’erede di Galtier in tempi relativamente brevi ed invece i parigini sono ancora senza allenatore. Tra i tanti profili accostati ai Campioni di Francia da diverse settimane il nome di Nagelsmann era quello che aveva materializzato i maggiori consensi. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, però, hanno rimescolato le carte in tavola.

Secondo quanto evidenziato da “L’Equipe“, infatti, non sarà Nagelsmann il prossimo allenatore del Psg. La trattativa per il possibile approdo dell’ex tecnico del Bayern sulla panchina del transalpina sarebbe definitivamente naufragata visto che le due parti non hanno raggiunto la fumata bianca tanto sospirata. Dopo essere stato accostato a diversi club di Premier League, Nagelsmann era stato contattato dal Psg che sembrava deciso a puntare con convinzione sull’allenatore tedesco.

Diversi nodi, però, hanno bloccato l’affare. Il dietrofront improvviso obbligherà ora il Psg a cambiare di nuovo i piani. Ricordiamo che nelle scorse settimane era ritornato ad essere accostato con una certa insistenza ai transalpini anche il profilo di Luis Enrique, che pizzicato dalle telecamere di calciomercato.it, ha confermato le voci che lo accostavano al Napoli. Il Psg a questo punto dovrò guardarsi intorno e scegliere un profilo importante nel più breve tempo possibile. Sempre secondo l’Equipe, infatti, i parigini sperano di definire l’arrivo del nuovo tecnico entro e non oltre la prossima settimana. Si prospettano settimane ore assolutamente bollenti.