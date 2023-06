Nazionale in crisi, Mancini contro tutti: “Così non è semplice”

Il commissario tecnico intervenuto in conferenza stampa ha respinto le critiche mosse verso la sua Nazionale

E’ subito sfumata la prima possibilità di riscatto capitata alla Nazionale Italiana di Roberto Mancini dopo la deludente mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar. La selezione azzurra, infatti, non è andata oltre la semifinale di Nations League a causa dell’eliminazione ad opera della Spagna.

Un nuovo ‘incidente’ che secondo il ct Mancini non frena comunque la crescita di una nazionale prevalentemente giovane, nel pieno della propria maturazione: “Nuovo percorso è già partito perché essere arrivati alla fase finale di Nations League con un gruppo di giovani non è semplice. Nello stesso periodo ci sono state le competizioni U20 e U21, abbiamo dovuto lasciare qualche ragazzo alle selezioni giovanili“.

Un’esperienza che, Mondiale a parte, l’ex allenatore di Inter e Manchester City reputa positiva: “Il percorso è stato bellissimo, la parentesi Mondiale è stata l’unica negativa. Siamo arrivati per la seconda volta alla fase finale della Nations League dove giocano le migliori selezioni. Io sono il commissario tecnico della Nazionale e sono felice a prescindere da tutto. Poi è normale che mi dispiace aver perso la partita”.

Nazionale Italiana, Mancini annuncia la prima rivoluzione: “Domani primi cambi”

Dopo la sconfitta con la Spagna, che in finale se la dovrà vedere contro la Croazia, negli ultimi giorni in Italia si è discusso dell’esigenza di dover al più presto rinnovare l’organico azzurro.

A tal proposito, il ct Mancini ha annunciato i primi importanti cambi di formazione a partire dalla ‘finalina’ per il terzo e quarto posto in programma domani alle 15.00 contro l’Olanda: “Vero che alcuni calciatori sono stati impiegati con la difesa a tre, ma con me hanno sempre giocato a quattro, quindi non hanno problemi a farlo. Retegui? Domani giocherà sicuro, farò qualche altro cambio”.

Infine, una battuta seguita da una risata da parte del selezionatore azzurro sulle voci che nelle scorse settimane lo avevano accostato al Napoli, prima ovviamente dell’ufficialità di Rudi Garcia come nuovo tecnico della formazione partenopea: “Menomale che il Napoli ha annunciato il nuovo allenatore”.