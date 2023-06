Il tweet di De Laurentiis scioglie i dubbi: UFFICIALE, è il nuovo allenatore del Napoli

Il Napoli ha deciso a chi affidare la panchina lasciata vacante da Luciano Spalletti: De Laurentiis ha annunciato il nuovo allenatore

L’attesa è finita: Aurelio De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore del Napoli. Niente Galtier, né Paulo Sousa: alla fine a prendere l’eredità di Luciano Spalletti sarà Rudi Garcia.

Il tecnico, ex Roma, è reduce dall’esperienza in Arabia Saudita dove ha guidato fino a qualche settimana fa l’Al Nassr. Il patron dei partenopei alla fine ha scelto Garcia per guidare la squadra campione d’Italia. “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni – scrive De Laurentiis su Twitter-, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”