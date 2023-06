Lucas Hernandez, chi è il fratello di Theo? Infortunio, moglie e stipendio

Lucas Hernandez è un classe 1996 e milita nel Bayern Monaco; andiamo a scoprire qualcosa di più sul fratello di Theo Hernandez.

Uno dei migliori terzini del calcio italiano è, senza nessun dubbio, Theo Hernandez; il giocatore del Milan è una risorsa offensiva in più visto la sua straordinaria capacità di accompagnare, con incredibile frequenza, l’attacco della sua squadra.

All’interno di una stagione il suo contributo è fondamentale perché porta un numero importante di gol e assist; nell’ultima stagione ha realizzato, tra tutte le competizioni, quattro gol e cinque assist; Theo ha anche un fratello che gioca a calcio, Lucas Hernandez; andiamo a scoprire qualcosa in più sul giocatore in forza al Bayern Monaco.

Lucas Hernandez infortunio

Il Mondiale della Francia, in Qatar, si è chiuso con la sconfitta in finale contro l’Argentina ai calci di rigore; una delusione piuttosto forte ma la nazionale francese ha il materiale per essere grande protagonista dei prossimi tornei.

Nell’ultimo Mondiale, la Francia ha dovuto rinunciare ad alcuni elementi importanti come Pogba, Benzema e lo stesso Lucas Hernandez. Il terzino si è infortunato dopo pochi minuti del match inaugurale contro l’Australia rimediando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Lucas Hernandez moglie

Per quanto riguarda il discorso sentimentale andiamo a scoprire l’attuale relazione del classe 1996; Lucas Hernandez si è sposato, nel 2017, con Amelia Ossa Llorente. Il matrimonio è stato celebrato a Las Vegas con la coppia che ha anche un figlio, Martin, venuto alla luce il primo agosto del 2018.

Lucas Hernandez Buccino

Negli scorsi mesi il terzino del Bayern Monaco non ha vissuto un momento semplice dal punto di vista sentimentale; stando a quanto riporta la Gazzetta, infatti, la moglie del calciatore ha sfogato tutta la sua frustrazione sul proprio profilo Instagram.

Amelia Ossa Llorente ha accusato il marito di tradirla con Cristina Buccino, una showgirl decisamente famosa. Pesanti le parole rivolte dalla moglie di Lucas Hernandez al giocatore. Momento dunque non felicissimo quello che ha passato il difensore del Bayern Monaco. Le accuse sono arrivate mentre Lucas era ad assistere al match del fratello contro il Lecce.

Lucas Hernandez Stipendio

Andiamo a vedere ora il discorso relativo allo stipendio; da un punto di vista economico, infatti, Lucas Hernandez non se la passa decisamente male. Il suo guadagno, stando quanto riporta Calcio e Finanza, è pari a diciotto milioni di euro all’anno .

Lucas Hernandez numero maglia

Passiamo, ora, al numero di maglia di Lucas Hernandez; il difensore del Bayern Monaco scende in campo con il numero ventuno sulle spalle. Una scelta sicuramente curiosa per un giocatore che, di professione, fa il terzino difensivo.

Carriera Lucas Hernandez

Andiamo a parlare della carriera di Lucas Hernandez; il classe 1996 dopo aver militato nell’Atletico Madrid, in cui si mise in mostra tutte le sue qualità.

La svolta, o meglio il definitivo salto di qualità, avvenne nel 2019 quando alle porte dei Colchoneros bussò il Bayer Monaco; il club bavarese spese la bell.zza di ottanta milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del terzino francese. Cifra decisamente importante per un giocatore che, in Bundesliga, ha sì fatto bene ma poteva sicuramente fare qualcosa in più.

Piede preferito Lucas Hernandez

Terzino del Bayern Monaco è un classe 1996 che, come detto, ha subito un grave infortunio con la Francia. Il suo piede preferito è il sinistro.

Paragone con Theo Hernandez

Concludiamo con il paragone con il fratello; rispetto a Theo, Lucas è meno offensivo e non garantisce lo stesso contributo del difensore del Milan in termini di gol e assist; una spiegazione è data dal fatto che Lucas Hernandez è più duttile del fratello.

Oltre che essere un terzino sinistro, infatti, il giocatore del Bayern Monaco può giocare anche come difensore centrale. Una duttilità decisamente utile al club tedesco.