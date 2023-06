Lascia la Nazionale, l’annuncio che spiazza: “Sta per firmare con un altro club”

I match della Nazionale si intrecciano con il calciomercato: l’annuncio in conferenza stampa sulla firma coglie tutti di sorpresa

Ultimi impegni con le Nazionali, in questi giorni, prima del rompete le righe definitivo e delle vacanze estive per tutti nel mondo del calcio (eccezion fatta per l’Europeo Under 21), per poi ripartire con il calciomercato e con la nuova stagione. Una nuova annata in cui sicuramente, nella sessione di trattative, ci saranno numerosi affari. Uno di questi sta per concretizzarsi già in questi giorni, con un calciatore che lascia anticipatamente la Nazionale per firmare con un nuovo club e dire probabilmente addio alla Serie A.

E’ il caso di Amrabat, centrocampista della Fiorentina, del quale ha parlato il Ct del Marocco, Regragui, spiegando, alla vigilia del match di qualificazione alla Coppa d’Africa con il Sudafrica: “Non l’ho convocato, ho deciso di lasciarlo andare. Ha già giocato tante partite quest’anno e presto firmerà con un nuovo club, non voglio rischiarlo”.

Dunque, il giocatore dirà addio ai viola nei prossimi giorni, stando a quanto riportato dal suo commissario tecnico. Nel recente passato, era stato accostato ripetutamente al Barcellona, ma ultimamente anche l’Atletico Madrid ha sondato il terreno.