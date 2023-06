La Juventus ci riprova per Milinkovic-Savic: nuova carta per i bianconeri

La Juventus mantiene sempre nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, i bianconeri tentano ancora per il giocatore della Lazio con un nuovo scambio

La Juventus prepara importanti mosse di mercato in varie zone del campo. Dopo tre anni passati lontano dai vertici e l’ultima stagione vissuta su una altalena emotiva totale anche per le note vicende extra campo, i bianconeri hanno bisogno di provare a rilanciarsi. Se uno dei nomi più caldi per il mercato è Frattesi, sul quale ci sono anche Inter e Roma, non tramonta la pista Sergej Milinkovic-Savic.

Dopo un lungo inseguimento al serbo, potrebbe essere questa l’occasione giusta per mettere le mani su di lui. Il centrocampista tra un anno andrà in scadenza di contratto con la Lazio, che sa di doverlo probabilmente lasciare andare anche senza svenderlo. In molti monitorano la sua situazione, anche se offerte concrete a Lotito non sono ancora pervenute. La Juventus deve fare i conti con la concorrenza di Milan e Inter, ma potrebbe avere la carta vincente.

Sarri necessiterà di un centrocampista dalle doti fisiche e di incursore piuttosto spiccate e lo chiederà al suo presidente. Tra i nomi per una possibile operazione che coinvolga degli scambi, secondo il ‘Messaggero’, potrebbe per questo motivo esserci Denis Zakaria, di rientro dal Chelsea.