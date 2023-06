Juve, Pogba confessa: “Problemi fisici legati alla condizione mentale”

Paul Pogba vuole mettersi alle spalle la stagione più difficile della sua carriera. Una stagione condizionata dagli infortuni per il centrocampista della Juventus

Appena 161′ in campo: questo lo score con cui Paul Pogba ha chiuso la sua prima stagione della seconda esperienza alla Juventus. Il giocatore ne ha parlato in una intervista alla rivista Views.

Una stagione da cancellare quella che è appena andata agli archivi per Paul Pogba che ha dovuto anche rinunciare ai Mondiali in Qatar con la maglia della Francia. Una stagione condizionata dai tanti, troppi, infortuni, che non hanno consentito al centrocampista ex Manchester United di esprimersi e di dare il suo contributo alla causa.

“Quando non stai bene nella testa, il corpo segue” ha dichiarato nell’intervista Paul Pogba che ha confessato: “Penso che alla base di tutti questi infortuni ci fosse la condizione psicologica. Il corpo ha reagito a tutti questi problemi esterni al calcio. Fisicamente ero teso, ma volevo tornare in campo, giocare e dimostrare alla gente il mio valore”.

Juventus, Pogba e i tanti infortuni

Dopo l’assist fornito nella semifinale di Europa League contro il Siviglia, il centrocampista francese è incappato in un altro problema di natura fisica alla coscia sinistra, chiudendo definitivamente la sua stagione.

Ecco perché Pogba ritiene che la stagione appena terminata sia stata “la più grande prova della mai vita. Ho cambiato squadra, ho avuto tanti infortuni e problemi extrasportivi. Superare tutto questo rappresenterà la mia più grande vittoria”.

Messosi alle spalle una annata sportiva a dir poco complicata, ora Paul Pogba volge lo sguardo al futuro. Partendo dalla Juventus, con cui ha altri tre anni di contratto e tanta voglia di tornare ad essere il leader del centrocampo bianconero. Il francese infatti potrebbe essere il perno su cui costruire la squadra della prossima stagione, il tutto con l’ambizione di tornare a vestire anche la maglia della Nazionale francese, con l’obiettivo di prendere parte agli Europei del 2024.