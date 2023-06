Joel Drogba, chi è il fratello di Didier? Retroscena sulla sua carriera

Ecco tutto quello che bisogna sapere su Joel Drogba; parliamo del fratello di Didier, uno degli attaccanti più forti in Europa.

Quando parliamo di Costa d’Avorio, per quanto concerne il calcio, non possiamo non fare riferimento a Didier Drogba; il classe 1978 è stato uno dei centravanti più forti che si siano visti su un campo da calcio.

Parliamo di un attaccante completo sotto tutti i punti di vista: potenza fisica, abile nel gioco aereo, tecnico e assolutamente letale all’interno dell’area di rigore. Bisogna poi aggiungere la leadership che ha sempre avuto quando scendeva in campo.

Tutto questo era Didier Drogba, centravanti che ha scritto pagine importantissime di storia del calcio; impossibile dimenticare la Champions League conquistata con il Chelsea (i Blues non erano favoriti) e la famosissima corsa dell’attaccante stesso tenendo in mano la coppa dalle grandi orecchie. L’ex centravanti, e forse non lo sappiamo tutti, ha un fratello; ecco cosa dobbiamo sapere su Joel Drogba.

Caratteristiche fisiche Joel Drogba

Joel Drogba è un classe 1985 che giocava come attaccante; su di lui sappiamo molto poco. Possiamo dire dell’altezza, un metro e ottantanove che lo rendeva decisamente forte da un punto di vista fisico.

Per il resto non sono molto le informazioni sulla carriera calcistica di Joel Drogba; di lui non conosciamo neanche quale fosse il piede preferito quando scendeva in campo.

Ruolo Joel Drogba

Come detto Joel Drogba giocava come centravanti ma non ha avuto la stessa fortuna del fratello da un punto di vista calcistico. La sua, infatti, è stata una carriera decisamente diversa da quel del fratello e con meno riflettori mediatici puntati addosso.

Carriera Joel Drogba

Non è stata una carriera facile quella di Joel Drogba che non è mai riuscito ad avvicinarsi a quanto fatto dal fratello nel mondo del calcio.

Se Didier ha scritto pagine importantissime per il calcio, lo stesso non si può dire del fratello; Joel, come raccontato da lui stesso a Goal, militava nel Metz ma è stato perseguitato da diversi infortuni. I problemi fisici lo hanno sicuramente condizionato con il classe 1985 che non è riuscito a diventare un protagonista importante nel mondo del calcio.

Paragone con il fratello

Concludiamo con il paragone con Didier Drogba partendo da un presupposto molto importante: essere paragonati ad un giocatore come l’ex attaccante della Costa D’Avorio non è il massimo visto la carriera fatta dal classe 1978.

Siamo di fronte a due giocatori completamente diversi; Didier è diventato una vera e propria icona di questo sport, Joel non è riuscito a ritagliarsi una spazio importante nel calcio.

Come riportato da Goal, nel 2008, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per seguire una carriera completamente diversa da quella del calciatore; Joel Drogba, infatti, ha intrapreso la strada del cantante.