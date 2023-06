Inter avvisata, cessione possibile: “Bisogna vedere cosa accadrà”

Dal ritiro della Nazionale il calciatore dell’Inter rompe il silenzio e mette in allarme i tifosi: “Bisogna vedere cosa accadrà”



Chiusa la stagione l’Inter, si concentra sul mercato. Acquisti ma anche cessioni, con il mercato che dovrà servire anche a sistemare il bilancio che ha già ricevuto una importante boccata d’ossigeno grazie ai ricavi della Champions.

Questo però non cambia di molto i piani della società nerazzurra che ha chiarito anche ad Inzaghi quali sarà il modus operandi i tema di acquisti e cessioni: i primi si potranno fare soltanto con le seconde. Proprio a questo riguardo, uno dei calciatori più spesso al centro di voci di mercato è Denzil Dumfries.

L’esterno olandese, davanti ad una buona offerta, potrebbe essere ceduto per far cassa anche se nelle ultime ore è tornata di attualità in maniera prepotente la cessione di Gosens. Ad ogni modo, tornando a Dumfries, l’olandese ha parlato del suo futuro dal ritiro della Nazionale.

Calciomercato Inter, Dumfries: “Felice ma bisogna aspettare”

Alla vigilia di Olanda-Italia, finalina terzo e quarto posto della Nations League, Dumfries ha parlato a ‘Sky’, soffermandosi anche sulle voci sul suo conto.

“Sono felice qui, bisogna attendere notizie – le sue parole -. Sono orgoglioso di giocare per l’Inter, ho vissuto due anni fantastici. Oggi però il calcio è dinamico: i calciatori vanno e vengono. Io non ho motivi per andare via”. Dumfries ha poi aggiunto: “Ripeto, amo l’Inter e sono felice di giocare per i nerazzurri ma come ho detto prima bisogna vedere quel che accadrà”