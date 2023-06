Fenerbahçe all’italiana: avviato il triplo colpo | CM.IT

La società turca, scatenata sul mercato, è pronta a definire i primi colpi ‘italiani’ in vista della nuova stagione

Prosegue senza sosta il lavoro del Fenerbahçe sul mercato. La società turca, arrivata alle spalle dei rivali del Galatasaray nell’ultimo campionato, ha intenzione di operare un netto restyling della propria rosa, puntando su profili di grande esperienza che possano aggiungere cultura del lavoro e abitudine a vincere.

Per questa ragione, come anticipato dalla nostra redazione la scorsa settimana, erano stati avviati i primi contatti con l’entourage di Edin Dzeko per sondare la sua disponibilità di massima. L’attaccante bosniaco è reduce da un biennio esaltante in maglia Inter che lo ha portato ad essere un titolare quasi inamovibile nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il contratto in scadenza e le pretese ancora elevate per l’ingaggio, hanno generato però un rallentamento delle trattative per il rinnovo nerazzurro.

Come raccontato nei giorni scorsi, l’ex centravanti della Roma ha ricevuto dal Fenerbahçe una proposta parecchio allettante: contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione. Un’offerta sicuramente più conveniente rispetto ai 3,5 milioni messi sul piatto dall’Inter per una sola stagione. Insomma, una decisione da prendere non semplice per un attaccante che – nonostante i 37 anni – ha dimostrato anche in quest’ultima stagione di poter fare la differenza ad altissimi livelli.

Calciomercato, Fenerbahçe scatenato: Dzeko e Montella vicini, ottimismo Cuadrado

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Fenerbahçe nelle ultime ore ha mosso passi importanti verso Dzeko e non solo.

Dopo un primo incontro andato in scena a Londra, nei giorni scorsi si è tenuto un vertice decisivo in Turchia dal quale sono venute fuori nuove certezze. Non solo Edin Dzeko si è ulteriormente avvicinato alla formazione turca, ma nelle prossime ore il Fenerbahçe potrebbe definire insieme al suo ingaggio a costo zero anche quello di Vincenzo Montella per la panchina.

Il tecnico italiano da pochi giorni ha salutato ufficialmente l’Adana Demirspor ed è pronto a tornare in sella per una nuova esperienza alla guida di un club dal grande fascino. Insieme a Dzeko, Montella potrebbe scartare un altro regalo proveniente dal campionato italiano: Juan Cuadrado. Sull’esterno colombiano, in scadenza con la Juventus, filtra grande ottimismo.